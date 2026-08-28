Reprodução/@radiobandeirantes | @myhoodbr CET instala medidores de velocidade móveis em ciclovias de São Paulo.

A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) começou, nesta sexta-feira (28), o período educativo para o novo limite de velocidade para bicicletas elétricas e veículos autopropelidos nas ciclovias da cidade de São Paulo.





Nas imagens, testando a velocidade de quem passa pela avenida Faria Lima, é possível ver que os números ficam vermelhos ou verdes, demonstrando se a pessoa estaria dentro ou acima do novo limite.

Os medidores de velocidade não são fixos e, por enquanto, funcionam somente de forma educativa, para que as pessoas possam observar a quantos quilômetros por hora estão transitando.

Limite

A velocidade limite para quem transita utilizando bicicletas elétricas e veículos autopropelidos nas ciclovias da capital paulista passa a ser de 20 km/h, mas pode ser maior ou menor em outros locais.

De acordo com a CET, em espaços compartilhados com pedestres, a velocidade máxima cai para 6 km/h. Porém, a regulamentação também prevê que, na ausência de ciclovias, é permitido circular em ruas e avenidas com limite de até 50 km/h, desde que o ciclista mantenha-se próximo à margem da via e siga no mesmo sentido dos demais veículos.

Os atuais medidores funcionam somente como um teste, de forma educativa, que deve durar por um período de 45 dias. A previsão é de que a fiscalização comece efetivamente somente em outubro.

Multas

No momento, os atuais medidores de velocidade móveis não funcionam com radares e não podem aplicar multas a quem ultrapassar o limite definido. A fiscalização com aplicação de multas deve começar apenas no dia 12 de outubro.

Nesse momento ainda estão sendo avaliadas as diferentes formas de fiscalização e as regras que serão consideradas pelos agentes de trânsito. Quando passar a valer, a lei pode ainda incluir aspectos relacionados às condições e aos equipamentos dos veículos.

Atualmente, não há uma regulamentação federal que permita a aplicação de multas aos condutores de determinados veículos elétricos e autopropelidos sem emplacamento. A emissão de autuações ainda vai depender da existência de previsão legal e regulamentação específica.





A definição de uma velocidade máxima ganhou destaque após um aumento na circulação de veículos elétricos nas calçadas e ciclovias da capital. O crescimento no número desse tipo de veículo acabou gerando conflitos com pedestres, que se queixam principalmente da imprudência dos usuários em áreas destinadas à travessia a pé.