Divulgação/PRF Agentes da Polícia Rodoviária Federal em patrulha na Dutra

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a apreensão de 2,25 quilos de cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A droga estava escondida em um compartimento oculto no porta-malas de um carro.

A abordagem aconteceu na noite de quinta-feira (27), no km 78 da Dutra. Durante a fiscalização, os agentes pararam um Chevrolet Classic e, ao verificarem o veículo, perceberam um forte odor de maconha vindo do interior.

Fiscalização encontrou compartimento escondido

Diante da suspeita, os policiais fizeram uma vistoria mais detalhada no automóvel. Durante a busca, encontraram um compartimento oculto no porta-malas.

No local, estavam dois tabletes de cocaína, que juntos pesavam 2,250 kg. Segundo a PRF, os tabletes estavam demarcados.

A localização do entorpecente ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia, que é uma das principais ligações entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Motorista e veículo foram encaminhados

Após a apreensão, o motorista, o veículo e a droga foram levados para a Polícia Civil de Guaratinguetá.

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O caso foi apresentado à autoridade policial, que deve adotar as medidas previstas na legislação e investigar a origem e o destino do entorpecente.

A PRF não informou, até o momento, a identidade do motorista nem detalhes sobre uma possível ligação dele com uma organização criminosa.