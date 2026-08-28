PRF Armas apreendidas com uma passageira de ônibus

Uma passageira de um ônibus que saiu de Goiânia com destino à Imperatriz, no Maranhão, foi presa na noite desta quinta-feira (27) transportado oito pistoladas calibre .380. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, no município de Porangatu. Todas as armas tinham a numeração raspadas.



A apreensão ocorreu durante uma fiscalização dos policiais no km 67 da rodovia. Durante a abordagem, as equipes entrevistaram a passageira e perceberam inconsistência nas informações apresentadas por ela. Ao realizar as buscas nos pertences da mulher, os policiais encontraam o armamento e 16 carregadores.

Armas teriam saído do Distrito Federal

A passageira teria dito a PRF que recebeu o armamento no Distrito Federal e que o destino final dos equipamentos era a cidade de Bacabal, no Maranhão.

A PRF não informou quanto a mulher teria recebido pelo transporte das armas nem apra quem elas seriam entregues.

A passageira, o armamento e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil de Porangatu, responsável pelos procedimentos posteriores e pela continuidade da investigação.



