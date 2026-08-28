Deic/Divulgação Polícia prende R$ 300 mil em drogas sintéticas no interior de SP

A Polícia Civil apreendeu cerca de R$ 300 mil em drogas em uma casa no interior de São Paulo. Além disso, dois suspeitos foram presos, suspeitos de produzirem drogas sintéticas. O caso foi registrado em Taubaté, no Vale do Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi feita pelos policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) nesta última quinta-feira (27), em um condomínio no bairro Jardim Bela Vista.

A operação, chamada de Operação Synapse, tinha como objetivo desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas sintéticas.

No local, os policiais identificaram dois homens, que foram presos em flagrante.

Além disso, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas. Veja:

09 porções grandes de maconha

480 comprimidos de LSD

59 porções de MDMA

01 tijolo de maconha

01 saco contendo flores de maconha

01 tijolo de haxixe

130 micropontos de LSD

Somadas, a quantidade de drogas foi avaliada em torno de R$ 300 mil. Os agentes também apreenderam aparelhos celulares e três balanças de precisão.

Ainda durante a operação, em outro local, foi identificado um imóvel utilizado como laboratório. A casa foi localizada no bairro Vila Santa Isabel e foi apreendida, inclusive, uma placa de identificação.

Segundo a polícia, a placa reforça os elementos relacionados à atividade criminosa investigada.

A operação recebeu o nome de Synapse em referência à região do cérebro responsável pela comunicação entre células do sistema nervoso, que são afetadas pelo uso das drogas sintéticas, conforme informou a Polícia Civil.

O caso segue sendo investigado e a polícia busca outros envolvidos. Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia e vão responder por associação ao tráfico e tráfico de drogas.

Deic/Divulgação Polícia prende R$ 300 mil em drogas sintéticas no interior de SP







