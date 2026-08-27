Reprodução/redes sociais Incêndio de grandes proporções em Guarulhos, SãoPaulo.

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 13h52 desta quinta-feira (27).









Combate as chamas

21 viaturas da corporação atuaram no combate às chamas que atingiram uma fábrica de tintas na Avenida Guinle, 595, no distrito de Cumbica, famoso por abrigar o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de vítimas. Porém, houve muita fumaça e fogo no local. 55 profissionais foram mobilizados para atender à ocorrência.

Aeroporto

Segundo a administração do GRU Airport, feita pela Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., as operações de voos não foram afetadas.

Passageiros que aguardavam conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos confirmaram ao iG que as operações seguiram nos horários previstos.

O Corpo de Bombeiros finalizou o combate às chamas por volta das 18h19, quando iniciaram o trabalho de rescaldo da área atingida pelo fogo.

No total, o combate às chamas durou cerca de quatro horas e meia, empenhando 21 viaturas e 55 profissionais.



