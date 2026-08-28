Redação DW Rei Harald transformou a monarquia norueguesa em uma instituição mais próxima da sociedade, mas viu seu reinado terminar sob forte turbulência familiar

O rei Harald da Noruega morreu nesta sexta-feira (28/08), aos 89 anos, informou o palácio real em Oslo, em um momento turbulento para a família real norueguesa, que enfrenta várias crises.

"É com profunda tristeza que anunciamos que Sua Majestade o rei Harald faleceu hoje. O rei Harald morreu em paz no Hospital Universitário de Oslo nesta sexta-feira, 28 de agosto, às 6h35", informou o palácio em comunicado.

Um dia antes, o palácio havia anunciado que o estado de saúde de Harald havia se deteriorado e que ele se encontrava em condição "extremamente grave", levando sua mulher, a rainha Sonja, e o príncipe herdeiro Haakon, que já atuava como regente, a cancelarem compromissos oficiais.

Chefe de Estado cerimonial da Noruega desde 1991, Harald era o monarca reinante mais velho da Europa. Ele estava internado no Hospital Universitário de Oslo desde 17 de agosto para tratar uma anemia hemolítica, condição causada pela destruição vertiginosa dos glóbulos vermelhos do sangue.

No trono desde 1991, o monarca reinante mais velho da Europa enfrentou problemas de saúde cada vez mais frequentes nos últimos anos. Em 2003, foi submetido a uma cirurgia para tratar um câncer de bexiga e, em 2024, recebeu um marca-passo. Mesmo assim, recusou-se categoricamente a abdicar, afirmando que havia feito um juramento vitalício perante o parlamento norueguês.

Crises em várias frentes

O fim de seu reinado foi marcado por uma série de escândalos envolvendo sua família. Documentos divulgados nos Estados Unidos em janeiro mostraram que a princesa herdeira Mette-Marit, mulher do herdeiro do trono, o príncipe Haakon, trocou correspondências com Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por crimes sexuais, entre 2011 e 2014, muito tempo depois de sua condenação.

Os arquivos continham quase mil menções a Mette-Marit, incluindo trocas de mensagens de caráter íntimo. O caso gerou fortes críticas públicas, levando o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, a acusá-la de demonstrar "falta de julgamento".

Posteriormente, Mette-Marit divulgou uma declaração por meio da Casa Real expressando seu "mais profundo pesar por minha amizade com Jeffrey Epstein" e pedindo desculpas "pela situação em que coloquei a família real, especialmente o rei e a rainha".

Quando se casou com o príncipe, Mette-Marit, de 53 anos, que sofre de uma grave doença pulmonar e passou por um transplante em julho deste ano, já tinha um filho: Marius Borg Hoiby, que tinha quatro anos quando o noivado foi anunciado, em 2000.

Hoiby, hoje com 29 anos, também esteve sob os holofotes recentemente depois de ser condenado, em junho, a quatro anos de prisão por dois estupros e outras 32 acusações, incluindo violência contra uma ex-companheira. Ele recorre da sentença.

Um perfil reformista

Harald nasceu em 1937. Três anos depois, a Noruega foi invadida pelos nazistas e, em abril de 1940, o futuro rei foi evacuado primeiro para a Suécia e depois para os Estados Unidos.

Ele viveu em Washington com a mãe, a princesa Martha, durante o restante da Segunda Guerra Mundial, enquanto seu pai, o príncipe Olav, permaneceu em Londres com o rei Haakon. Ao fim da guerra, Harald voltou à Noruega.

Assim como em outros países europeus, a monarquia norueguesa exerce um papel fundamentalmente simbólico, enquanto o poder efetivo na democracia de 5,5 milhões de habitantes está nas mãos de um parlamento eleito.

O rei abraçou os valores progressistas do país escandinavo, enfatizados em um discurso realizado em 2016 para marcar os seus 25 anos de reinado.

"Noruegueses são meninas que amam meninas, meninos que amam meninos e meninas e meninos que se amam", afirmou. Em seguida, acrescentou: "Os noruegueses acreditam em Deus, em Alá, no Universo e em nada".

Seu reinado coincidiu com um período de forte prosperidade econômica, impulsionada pela exploração de petróleo e gás na Noruega.

Quando a morte de Harald, seu filho, Haakon, se tornou o novo rei do país.

sf/cn (AFP, AP)