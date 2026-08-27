Foto: Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil concluiu que os restos mortais foram retirados de túmulos e encaminhou o material para exames de DNA

Um homem foi encontrado com três crânios em uma sacola dentro de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (24).

Ele estava portando uma faca no local, o que levou ao acionamento da, que constatou os crânios na sacola. Ajá havia sido retirada do homem, que é paciente e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Taquara, onde permanece sob cuidados médicos.

Nesta quinta (27), uma investigação daconcluiu que o homempara pegar os ossos, sendo uma delas no cemitério de Parobé (RS).

A apuração aponta túmulos foram invadidos edesapareceram. Um dos crânios, além do trio da sacola, estava no mesmo cemitério. O paradeiro do quinto crânio segue desconhecido. Ainda não há certeza se todos os cinco foram retirados do mesmo cemitério.

Conforme o registro da ocorrência, uma verificação presencial será realizada no cemitério de Taquara (RS). Além disso, as estruturas ósseas serão submetidas apara tentar identificar a identidade das três vítimas.