Um homem foi encontrado com três crânios em uma sacola dentro de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Taquara, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (24).Ele estava portando uma faca no local, o que levou ao acionamento da Brigada Militar (BM), que constatou os crânios na sacola. A faca já havia sido retirada do homem, que é paciente e foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Taquara, onde permanece sob cuidados médicos.Nesta quinta (27), uma investigação da Polícia Civil (PCRS) concluiu que o homem violou sepulturas para pegar os ossos, sendo uma delas no cemitério de Parobé (RS).A apuração aponta túmulos foram invadidos e cinco crânios desapareceram. Um dos crânios, além do trio da sacola, estava no mesmo cemitério. O paradeiro do quinto crânio segue desconhecido. Ainda não há certeza se todos os cinco foram retirados do mesmo cemitério.Conforme o registro da ocorrência, uma verificação presencial será realizada no cemitério de Taquara (RS). Além disso, as estruturas ósseas serão submetidas a exames de DNA para tentar identificar a identidade das três vítimas.
Comentários
Clique aqui e deixe seu comentário!
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.
Mais Recentes