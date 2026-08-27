Reprodução Imagens da ressaca que atingiu a cidade do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro enfrentou uma forte ressaca que deixou a orla da cidade com o mar agitado e ondas de até 3 metros. Segundo a Marinha do Brasil, o alerta para cidade ficou ativo desde o início da manhã de segunda-feira (24) até essa quinta (27).





Por conta da situação, vários vídeos circularam nas redes sociais de ocorrências relacionadas à revolta do mar. Em um deles, gravado no Mirante do Leblon, na Zona Sul da cidade, na noite de terça-feira (25), a força da ressaca atinge com grandes ondas a faixa de areia e chegam ao mirante, lançando água sobre o morador que registrou a movimentação da água.

Em outro registro, divulgado pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), o gari João Batista Paulino Tavares, que trabalhava no calçadão de Copacabana, agiu rápido e resgatou um cachorrinho que estava sendo levado pela água, que, por causa da ressaca do mar, invadiu a faixa de areia, o calçadão e a ciclovia.





Segundo a prefeitura do Rio, o tutor do cachorro apareceu e conseguiu reencontrá-lo e as equipes do município seguem atuando em Copacabana e no Leblon para retirar a areia que invadiu os calçadões por conta das ondas.





O que é ressaca?

A ressaca marítima é um fenômeno em que o mar fica mais agitado, com ondas maiores e mais fortes, geralmente provocado por tempestades ou sistemas de baixa pressão que acontecem em alto-mar.

Esses sistemas transferem energia para o oceano por meio dos ventos, formando ondas que podem viajar por longas distâncias até chegar ao litoral.

Quando elas se aproximam da costa e encontram águas mais rasas, diminuem de velocidade e aumentam de altura, deixando o mar mais agitado e fazendo com que as ondas cheguem com mais força à faixa de areia.