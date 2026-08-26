Reprodução/X Incêndio em hospital mata 14 bebês no Paquistão

Um incêndio em uma ala neonatal do Instituto de Ciências Médicas do Paquistão (PIMS), em Islamabad, matou ao menos 14 bebês recém-nascidos internados na unidade. O fogo atingiu o setor onde os pacientes recebiam cuidados intensivos, e equipes de emergência foram acionadas para retirar crianças do local.

O incêndio aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (26) e mobilizou bombeiros e funcionários do hospital. Parte dos bebês foi retirada da área atingida pelas chamas, mas alguns não resistiram.

🚨 TRAGIC: Scenes of Destruction from PIMS Nursery

Footage shows the devastating aftermath of the fire that claimed the lives of newborn babies in Islamabad. #PIMS #Islamabad #Tragedy #Pakistan pic.twitter.com/mjPatd4TTM — DR ADNAN ALI (@DrMalko) August 26, 2026

As primeiras informações apontam que o fogo pode ter começado após uma falha em um equipamento de ar-condicionado dentro da unidade neonatal. A causa oficial ainda será investigada pelas autoridades paquistanesas.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, determinou uma investigação sobre o caso e lamentou as mortes. Em comunicado, ele afirmou que ficou “profundamente entristecido” pela perda dos recém-nascidos e pediu que os responsáveis sejam identificados.

Uma tragédia envolvendo crianças é irreparável. Deve ser realizada uma revisão detalhada das causas do incidente, identificar os responsáveis e tomar as medidas mais rigorosas. Fico de coração partido por esse episódio angustiante e compartilho igualmente do luto dos pais.

O governo local também acompanha a apuração para verificar se houve falhas na estrutura de segurança do hospital ou no atendimento durante o incêndio.