Reprodução/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo Dia nublado e frio, registrado na Avenida Paulista, em São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu nublado e sensação de frio nesta terça-feira (25). De acordo com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a média de temperatura registrada na cidade durante o amanhecer foi de 14ºC.

Com o decorrer do dia a nebulosidade se dissipa levemente, mas as temperaturas não devem se elevar muito, a máxima prevista não deve ultrapassar a casa dos 20ºC. Segundo a Defesa Civil, as baixas temperaturas se dão devido a atuação de uma massa de ar frio e seco que afeta todo o estado.

Não há previsão de chuva através da cidade, mas, eventuais chuviscos podem acontecer. Historicamente, de acordo com dados reunidos pelo CGE, agosto é o mês que menos chove na capital; até o momento, o mês acumulou 27,2mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 91,6% dos 29,7mm esperados para o mês.

A frente fria que atua na capital começou a se deslocar em alto-mar na última sexta-feira (21) e suas condições devem afetar a cidade até a próxima quinta-feira (27), com as máximas sem elevações significativas até o final da semana.





Próximos dias

Na quarta-feira (26) o sol já aparece entre nuvens, mas o clima se mantém igual, com a mínima em torno dos 14ºC e a máxima alcançando a média de 20ºC. Os índices de umidade do ar devem permanecer acima dos 50% e, no final da tarde e início da noite, a propagação de áreas de instabilidade pode gerar chuvas isoladas e chuviscos através da capital.

Na quinta-feira (27) a temperatura se eleva levemente, com a temperatura mínima prevista de 15ºC e a máxima de 21ºC. Deve chover forte no final da tarde e início da noite.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Terça-feira (25): Mínima de 13°C, máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Quarta-feira (26): Mínima de 14°C, máxima de 20°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (27): Mínima de 15°C, máxima de 21°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (28): Mínima de 17°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (29): Mínima de 21°C, máxima de 33°C. Sol com algumas nuvens. Não chove

- Domingo (30): Mínima de 22°C, máxima de 32°C. Sol e muitas nuvens à tarde

