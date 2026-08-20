Uma câmera de segurança registrou um furto de motocicleta em uma ação criminosa que durou menos de um minuto, na madrugada desta quarta-feira (19). A filmagem foi feita na rua Paisagem da Janela, no Jardim Peri, na Zona Norte da capital paulista.
Veja a ação:
Nas imagens, dois homens encapuzados aparecem se aproximando da motocicleta enquanto olham para os lados. Um deles inclina a moto, enquanto o outro se abaixa para acessar a parte inferior do veículo e destravar o guidão.
Na sequência, o primeiro homem sai caminhando de volta pela rua, enquanto o segundo sobe na moto Yamaha Neo 125 e a leva empurrando com os pés. A ação criminosa foi registrada por volta das 3h45 da madrugada.