@portaldoo/@myhoodbr Criminosos furtam moto em menos de um minuto na Zona Norte de São Paulo.

Uma câmera de segurança registrou um furto de motocicleta em uma ação criminosa que durou menos de um minuto, na madrugada desta quarta-feira (19). A filmagem foi feita na rua Paisagem da Janela, no Jardim Peri, na Zona Norte da capital paulista.

Veja a ação:





Nas imagens, dois homens encapuzados aparecem se aproximando da motocicleta enquanto olham para os lados. Um deles inclina a moto, enquanto o outro se abaixa para acessar a parte inferior do veículo e destravar o guidão.





Na sequência, o primeiro homem sai caminhando de volta pela rua, enquanto o segundo sobe na moto Yamaha Neo 125 e a leva empurrando com os pés. A ação criminosa foi registrada por volta das 3h45 da madrugada.