Foto: Reprodução/Redes Sociais Adilson Schroeder era experiente e se encontra hospitalizado em coma induzido

Um piloto de asa-delta ficou ferido após sofrer uma queda na tarde deste domingo (23), nas proximidades do campo de pouso da Associação Gaúcha de Voo Livre (AGVL), em Sapiranga, no Rio Grande do Sul.

O acidente aconteceu por volta das 15h de domingo (23), quando um piloto de asa-delta se aproximava da área de pouso. Conforme as informações da AGVL, o local possui árvores grandes que, quando há ventos, podem provocar instabilidade e turbulência na asa-delta (rotor).

♬ som original - iG @portal_ig Um piloto de asa-delta sofreu uma queda e ficou ferido na tarde deste domingo (23), nas proximidades do campo de pouso da Associação Gaúcha de Voo Livre (AGVL), em Sapiranga (RS), na Região Metropolitana de Porto Alegre. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o canal do WhatsApp no link da bio 📲 🎥Reprodução/Redes Sociais #iG





Com isso, o homem que foi identificado como Adilson Schroeder foi deslocado junto do equipamento para a direita, acertou uma árvore e caiu sobre um carro que estava estacionado na rua, conforme as imagens.

Adilson foi hospitalizado em estado grave em uma unidade de saúde da região. Ele está em coma induzido e sofreu fraturas nos dois fêmures, além de coágulos na cabeça e no pulmão.

A dinâmica precisa do acidente ainda será esclarecida.





Árvores são questão de longa data no local

Ainda conforme as informações, as árvores de grande porte são alvo de uma reivindicação dos pilotos de asa-delta, que buscam viabilizar a remoção dos espécimes.

As árvores foram plantadas antes de normas da Prefeitura de Sapiranga proibirem grandes árvores próximas da pista de pouso, em decorrência dos riscos. Com isso, uma tramitação ainda corre na tentativa de retirada das árvores.