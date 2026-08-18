Carro atinge moto com duas pessoas na avenida Carlos Lacerda, Zona Sul de São Paulo
MyHood/@Vlog_dogordinho7
Carro atinge moto com duas pessoas na avenida Carlos Lacerda, Zona Sul de São Paulo

O motorista de um carro atingiu uma moto, no domingo (16), na Avenida Carlos Lacerda, distrito de Campo Limpo, na Zona Sul da capital paulista. O momento foi registrado por um motoboy que transitava atrás do motoqueiro atingido.


Na moto estavam dois ocupantes quando foi atingida. O garupa quebrou um dedo do pé, mas está bem, assim como o piloto. O acidente aconteceu quando o  motoqueiro fazia uma conversão à esquerda e foi atingido pelo carro que passava pela via contrária.

Socorro

O motoboy que gravou o vídeo contou que mora perto do local do acidente, foi em casa pegar seu carro e levou os ocupantes da moto para o hospital receber atendimento.


Segundo ele, o motorista do carro prestou auxílio após o acidente e a situação foi resolvida entre os próprios envolvidos. A polícia não foi acionada para atender à ocorrência.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-08-18/video--carro-atinge-moto-com-duas-pessoas-em-sao-paulo.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes