MyHood/@Vlog_dogordinho7 Carro atinge moto com duas pessoas na avenida Carlos Lacerda, Zona Sul de São Paulo

O motorista de um carro atingiu uma moto, no domingo (16), na Avenida Carlos Lacerda, distrito de Campo Limpo, na Zona Sul da capital paulista. O momento foi registrado por um motoboy que transitava atrás do motoqueiro atingido.





Na moto estavam dois ocupantes quando foi atingida. O garupa quebrou um dedo do pé, mas está bem, assim como o piloto. O acidente aconteceu quando o motoqueiro fazia uma conversão à esquerda e foi atingido pelo carro que passava pela via contrária.

Socorro

O motoboy que gravou o vídeo contou que mora perto do local do acidente, foi em casa pegar seu carro e levou os ocupantes da moto para o hospital receber atendimento.





Segundo ele, o motorista do carro prestou auxílio após o acidente e a situação foi resolvida entre os próprios envolvidos. A polícia não foi acionada para atender à ocorrência.