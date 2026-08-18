Divulgação/ Metrô Obras da Linha 15-Prata na Avenida Ragueb Chohfi

A Avenida Ragueb Chohfi, na Zona Leste de São Paulo, passará por interdições ao longo da semana para a execução das obras da futura estação Boa Esperança, da Linha 15-Prata do Metrô. A via será bloqueada totalmente no sentido Cidade Tiradentes em horários específicos durante a madrugada.

A interdição acontece no trecho entre a Rua Luiza de Jesus Ferreira e a Avenida Bento Guelfi, o bloqueio será realizado diariamente das 23h às 4h, até esta sexta-feira (21).

Caminhos alternativos

Segundo a CET, uma operação especial será realizada no trecho entre a Rua Luiza de Jesus Ferreira e a Avenida Bento Guelfi: a pista da Ragueb Chohfi no sentido São Mateus, entre a Rua Francisco Barbosa e a Rua Domingos de Mendonça, passará a funcionar em mão dupla durante o período das obras, com uma faixa para cada sentido.

Dessa maneira, os veículos que seguem para Cidade Tiradentes serão deslocados para a pista contrária, no sentido São Mateus, por meio de uma faixa reversível no cruzamento com a Rua Francisco Barbosa, retomando o trajeto normal na altura da Rua Bento Guelfi. Já os motoristas que trafegam no sentido São Mateus continuarão utilizando uma faixa de rolamento no trecho.

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) informou que equipes estarão no local para monitorar as interdições e orientar os motoristas, com o objetivo de garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos usuários da via.

Para informações adicionais sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 156.





As obras

A intervenção faz parte da obra de expansão da Linha 15-Prata, que pretende instalar três novas estações e um pátio no monotrilho.

De acordo com dados disponibilizados em maio deste ano pelo Metrô, o novo pátio da Linha 15-Para, localizado na Avenida Ragueb Chohfi, é o canteiro mais adiantado das obras. Na época, quase 74% da intervenção já estava concluída.

Na mesma época, a companhia divulgou imagens que revelavam não apenas a instalação das vias, mas também a construção de um corredor subterrâneo em curva. Esse trecho foi projetado especificamente para permitir a manobra dos trens em direção ao pátio de estacionamento, evidenciando o avanço das obras e a complexidade da engenharia envolvida.

A implantação das vias suspensas da Linha 15-Prata foi organizada em dois trechos distintos: entre a Vila Prudente e o Ipiranga, e no segmento que liga Jardim Colonial à Jacu-Pêssego.

Entre os principais desafios estão a necessidade de duplicação da Avenida Ragueb Chohfi, que exige ajustes viários para comportar o monotrilho, e a adequação da passagem da linha ao lado da comunidade de Vila Prudente, o que demanda soluções técnicas específicas para garantir a segurança e a integração urbana.

