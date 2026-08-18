Foto: Reprodução/Redes Sociais Idosa de 62 anos teria vivido com a família desde os 7

A idosa de 62 anos resgatada pela Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT) após passar 55 anos trabalhando sem salário em Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, saiu do condomínio de luxo onde esteve durante o período com a família.

A informação foi confirmada aopelo(MPT-CE). O caso veio à tona em junho deste ano após uma denúncia anônima feita no, canal dopara relatos de violações dos direitos humanos.

Contudo, o órgão não confirmou se a saída do imóvel faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a família e as autoridades após a descoberta do caso. Também não foi informado para onde ela teria ido neste momento. O processo segue sob sigilo.

O acordo também definiu a regularização de recolhimentos previdenciários,para a mulher (em 10 parcelas de R$5 mil) e a compra de um imóvel de no mínimo R$150 mil para moradia dela, fato que também não foi confirmado pelo MPT até o momento.

, o próprio órgão estimou que ospassam de. Outras cobranças ainda podem ser feitas, já que o TAC não quita todos direitos devidos.





Relembre o caso

Segundo a Auditoria-Fiscal do Trabalho (AFT), a vítima chegou à residência da família em 1971, aos 7 anos. À fiscalização, a empregadora relatou que a mulher “foi dada pela mãe”. Desde então, atravessou três gerações do mesmo núcleo familiar, sem acesso à educação formal, autonomia financeira ou remuneração regular.

Ela foi resgatada no dia 02 de julho, com uma rotina que começava às 04h30 e se arrastava pelos dias e finais de semana dentre cuidados com crianças, faxina e comida da casa. A mulher é nascida no Piauí e quando chegou, já lavava roupas e limpava a casa. Ela passou por mais de uma casa pertencente às diferentes gerações da família.

O iG procura a defesa da família. O espaço segue aberto.