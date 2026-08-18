Reprodução/Polícia Civil de São Paulo 113 bolsas de luxo, da marca Serpui, apreendidas em São Paulo

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagante suspeigta de receptação de mercadorias de alto valor, após encontrarem 113 bolsas de luxo da marca Serpui dentro da casa dela, localizada no bairro Lajeado, Zona Leste da capital paulista.

As bolsas estão avaliadas em cerca de R$ 260 mil e a marca é conhecida internacionalmente, já tendo sido usada por celebridades como a cantora Anitta e a modelo Gisele Bündchen.

Cada uma das mercadorias estavam cuidadosamente embaladas e ainda traziam etiquetas originais da grife. Segundo a investigação, elas faziam parte de uma carga maior, composta por 844 bolsas e seis pares de sapatos, avaliada em R$ R$ 1.987.424, furtada em setembro de 2025 no bairro Jardins, Zona Oeste de São Paulo.

Operação em Guarulhos

A prisão de Jéssica Joani Ribeiro ocorreu na última quinta-feira (13), durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Guarulhos, município da na Região Metropolitana de São Paulo. A operação teve origem em uma investigação sobre outro furto registrado no aeroporto da cidade em junho de 2026.

O marido da suspeita, Thiago de Joani Fernandes, de 35 anos, também está sob investigação no caso do furto realizado no Aeroporto de Guarulhos. De acordo com a polícia, é possível identificar Thiago através de imagens de câmeras de segurança do local.





Durante a ação, o suspeito conseguiu escapar pelos fundos da residência e agora é considerado foragido.

Além das bolsas, os policiais também apreenderam sete celulares e R$ 8.015 em dinheiro sem comprovação de origem. Cinco aparelhos foram abandonados por Thiago durante a fuga, enquanto outros dois estavam dentro da casa. Todos os itens foram apreendidos e encaminhados para análise.

O furto milionário de 2025

Conforme o boletim de ocorrência preenchido na época do crime, a empresa Serpui havia contratado um serviço de entrega por aplicativo para transportar mercadorias de sua sede, na Alameda Jaú, no Jardins, até um imóvel destinado ao estoque.

De acordo com a investigação do 78º Distrito Policial (DP), um motorista não identificado foi ao local e retirou os produtos utilizando um carro com placa clonada. A carga levada incluía as mais de 844 bolsas e seis pares de sapatos da marca, cada um avaliados em R$ 2.388.

Um representante da empresa esteve na delegacia em Guarulhos e reconheceu as bolsas encontradas na casa de Jéssica como parte do lote furtado.

A Polícia Civil segue as buscas para localizar as 731 bolsas restantes e os seis pares de sapatos que ainda não foram recuperados. Tanto Jéssica quanto Thiago são investigados por receptação de mercadoria furtada; a polícia segue averiguando se houve a participação de outras pessoas no furto e na ocultação da carga.

Jéssica permaneceu em silêncio durante o interrogatório e não possuía antecedentes criminais. Já Thiago tem histórico de investigações por crimes contra o patrimônio.

A investigação é conduzida pela 3ª Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur), no Aeroporto de Guarulhos.

O iG entrou em contato com a Serpui. Até o momento não obtivemos retorno da marca. O espaço segue aberto.