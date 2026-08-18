Nevou no Havaí. O arquipélago estadunidense protagonizou o evento classificado como “bizarrice meteorológica” após a passagem do furacão Lala próxima à ilha tropical.
Segundo explicação da MetSul Meteorologia, o fenômeno aconteceu por que o furacão levou umidade em muita quantidade para a ilha, que é tropical.
Este ar subiu devido ao relevo do Havaí e chegou aos quase 4,2 quilômetros de altura do vulcão, onde havia frio suficiente para que a chuva provocada chegasse ao solo como neve.
Enquanto no topo do Mauna Kea nevava e fazia frio de cerca de 5ºC, o resto da ilha tropical tinha temperaturas amenas de cerca de 22ºC. E é por isso que o evento foi classificado como uma “bizarrice”.
Ao mesmo tempo em que um furacão tropical levava calor e umidade para o Havaí em pleno agosto (que é verão no hemisfério norte), o mesmo local registrou frio e neve no topo do Mauna Kea.
A neve, por si só, não é inédita, conforme a MetSul, mas a soma dos fatores: neve em agosto (verão), ilha tropical, durante passagem de furacão, sim.
O furacão Lala não tocou a terra no arquipélago estadunidense. O sistema passou a alguns quilômetros da costa e arremessou ventos fortes, chuva intensa e umidade para o Havaí. Ainda assim, atingiu categoria 1 e teve fortes efeitos na ilha.
No topo do Mauna Kea, as rajadas chegaram a 190km/h e a sensação térmica a -4ºC de acordo com a MetSul.