Polícia Federal: Divulgação Ação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Agentes da Polícia Federal trocaram tiros com suspeitos de tráfico de droga na área externa do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos , na tarde desta sexta-feira (31).

A ação se concentrou na área de carga, localizado próximo ao Terminal 3, e assustou quem circulava nas proximidades. Os suspeitos teriam tentado entrar na área restrita de cargas do aeroporto pela cerca, carregando pacotes com drogas. Pelo menos 10 pessoas armadas em quatro veículo estariam envolvidas na ocorrência.

Ao perceberam a movimentação suspeita, agentes da PF interceptaram a ação do grupo armado.

De acordo com comunicado divulgado pela Polícia Federal no início da noite, o que ocorreu foi uma tentativa de envio de cocaína para o exterior.

Durante a ocorrência, indivíduos acessaram área restrita do aeroporto com o objetivo de introduzir a droga em aeronave com destino ao continente europeu. Parte da carga foi apreendida, e as diligências prosseguem para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do fato Polícia Federal









A nota confirma ainda que, durante a ocorrência, foram registrados disparos de arma de fogo em direção às equipes policiais, mas sem registro de feridos.

E informa ainda que os agentes apreenderam cinco malas contendo cocaína que haviam sido embarcadas na aeronave, além de quatro caixas abandonadas no local.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária Federal e da Polícia Civil foram acionadas para dar apoio à operação. As buscas pelos envolvidos seguem em andamento com apoio do helicóptero Águia, equipes do Comando de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do policiamento territorial.





Os criminosos fugiram no meio do mato. Policiais tentam capturar os invasores.

O iG fez contato também com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que, por meio de nota, confirmou que as Polícias Militar e Civil foram acionadas para apoiar a Polícia Federal na ocorrência e disse que "o caso está em andamento".

A reportagem ainda tentou contato com a GRU Airport. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos atribuiu à Polícia Federal os esclarecimentos sobre o caso.



