Reprodução Filho de policial morre baleado na garupa em tentativa de assalto

O Secretário de Segurança Pública Osvaldo Nico Gonçalves, também conhecido como Dr. Nico, se pronunciou sobre a morte de Guilherme Souza de Campos durante seu sepultamento na manhã desta segunda-feira (17), em São Paulo. Guilherme era filho de um policial civil e seu enterro contou com a presença de diversos agentes das forças de segurança.

Em seu depoimento, onde o delegado estava visivelmente emocionado, ele relatou ter conversado com o governador e ofereceu apoio à família em luto. Em sua fala, afirmou: “Esse menino está salvo, está no reino de Deus.” Dr Nico também defendeu maior rigor na manutenção de criminosos presos, criticando a reincidência de casos em que os detidos voltam rapidamente às ruas.

O Secretário enfim afirmou que continuarão trabalhando e fornecendo ferramentas para que o legislativo consiga segurar esses criminosos nas cadeiras, para que não haja tantos benefícios que facilitem a soltura dos mesmos.

A despedida do jovem reuniu colegas de corporação e familiares, em um momento de forte comoção. Em nota, a Polícia Civil lamentou a perda e prestou solidariedade ao agente e seus entes queridos: “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do filho do nosso colega policial civil, Vinicius Fofa de Campos. Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao policial, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”

Confira a fala completa de Osvaldo Nico Gonçalves:

♬ som original - iG @portal_ig Dr. Nico falou nesta segunda-feira (17) sobre a morte do filho de um policial civil, durante o enterro acompanhado por centenas de integrantes das forças de segurança em São Paulo. Emocionado, o delegado afirmou que conversou com o governador sobre o caso e prestou solidariedade à família. “Esse menino está salvo. Esse menino está no reino de Deus”, declarou. Durante a manifestação, ele também defendeu a continuidade do trabalho das forças de segurança e maior rigor para manter criminosos presos, criticando situações em que, segundo ele, pessoas detidas acabam sendo colocadas novamente em liberdade. “É muita gente que entra e sai, entra e sai, entra e sai”, afirmou. Dr. Nico também destacou o impacto da morte entre os policiais que acompanharam a despedida e disse que as forças de segurança continuarão trabalhando para evitar novos casos. O crime ocorreu por volta das 11h deste domingo (16), na Rua Pedro Feliciano Domingues, na Vila Iorio, Zona Norte da capital paulista. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o policial estava de folga e conduzia uma motocicleta com o filho quando foi abordado por um criminoso armado. O caso é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 🎥 Reprodução: @necoreporter (ig) | @Neco Simões (fb) | (tk) | @myhoodbr #iG





O crime

Guilherme Souza de Campos, filho do policial civil Vinicius Fofa de Campos, foi morto neste domingo (16) durante uma tentativa de assalto na Zona Norte de São Paulo. O adolescente estava na garupa da motocicleta, conduzida pelo pai, quando um homem armado se aproximou em outra moto e abriu fogo.

O disparo atingiu o jovem no peito. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral de Vila Penteado, mas não resistiu.

Vinicius, que estava de folga, sofreu apenas um ferimento superficial e reagiu, disparando contra o agressor. O suspeito foi baleado na perna e no rosto e recebeu atendimento médico, mas morreu no Hospital da Brasilândia.





Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação, ocorrida por volta das 11h, na Rua Pedro Feliciano Domingues. Nas gravações, é possível ver o momento em que o criminoso se aproxima, atira contra o policial e o filho, e em seguida é atingido pela reação do agente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como latrocínio, classificação que se aplica mesmo quando o bem não é levado, desde que a violência empregada resulte em morte. A investigação está sob responsabilidade do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

