O Secretário de Segurança Pública Osvaldo Nico Gonçalves, também conhecido como Dr. Nico, se pronunciou sobre a morte de Guilherme Souza de Campos durante seu sepultamento na manhã desta segunda-feira (17), em São Paulo. Guilherme era filho de um policial civil e seu enterro contou com a presença de diversos agentes das forças de segurança.
Em seu depoimento, onde o delegado estava visivelmente emocionado, ele relatou ter conversado com o governador e ofereceu apoio à família em luto. Em sua fala, afirmou: “Esse menino está salvo, está no reino de Deus.” Dr Nico também defendeu maior rigor na manutenção de criminosos presos, criticando a reincidência de casos em que os detidos voltam rapidamente às ruas.
O Secretário enfim afirmou que continuarão trabalhando e fornecendo ferramentas para que o legislativo consiga segurar esses criminosos nas cadeiras, para que não haja tantos benefícios que facilitem a soltura dos mesmos.
A despedida do jovem reuniu colegas de corporação e familiares, em um momento de forte comoção. Em nota, a Polícia Civil lamentou a perda e prestou solidariedade ao agente e seus entes queridos: “É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do filho do nosso colega policial civil, Vinicius Fofa de Campos. Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao policial, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável”
Confira a fala completa de Osvaldo Nico Gonçalves:
O crime
Guilherme Souza de Campos, filho do policial civil Vinicius Fofa de Campos, foi morto neste domingo (16) durante uma tentativa de assalto na Zona Norte de São Paulo. O adolescente estava na garupa da motocicleta, conduzida pelo pai, quando um homem armado se aproximou em outra moto e abriu fogo.
O disparo atingiu o jovem no peito. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral de Vila Penteado, mas não resistiu.
Vinicius, que estava de folga, sofreu apenas um ferimento superficial e reagiu, disparando contra o agressor. O suspeito foi baleado na perna e no rosto e recebeu atendimento médico, mas morreu no Hospital da Brasilândia.
Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação, ocorrida por volta das 11h, na Rua Pedro Feliciano Domingues. Nas gravações, é possível ver o momento em que o criminoso se aproxima, atira contra o policial e o filho, e em seguida é atingido pela reação do agente.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como latrocínio, classificação que se aplica mesmo quando o bem não é levado, desde que a violência empregada resulte em morte. A investigação está sob responsabilidade do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).