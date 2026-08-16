Filho de policial morre baleado na garupa em tentativa de assalto

Guilherme Souza de Campos, filho de um policial civil, morreu neste domingo (16) depois de ser baleado durante uma tentativa de assalto na Zona Norte de São Paulo. O menino estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai quando um homem armado se aproximou e abriu fogo.
O pai, Vinicius Fofa de Campos, estava de folga e também foi atingido, de raspão. Ele reagiu e disparou contra o suspeito. Guilherme foi ferido no peito e levado ao Hospital Geral de Vila Penteado, mas não resistiu.
O ataque aconteceu por volta das 11h (horário de Brasília), na rua Pedro Feliciano Domingues. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima em outra motocicleta e atira. Após ser atingido, Guilherme cai. O pai desce do veículo e reage.
O suspeito também foi baleado, com ferimentos na perna e no rosto. Ele recebeu atendimento e foi levado ao Hospital Brasilândia, onde permanecia internado.
Caso será investigado pelo DHPP
A ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia de Polícia de Repressão a Homicídios Múltiplos, ligada ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso é investigado como latrocínio.
A classificação pode ocorrer mesmo quando os criminosos não conseguem levar o bem pretendido. Como o iG explicou em reportagem sobre latrocínios, o crime é considerado consumado quando a violência empregada em uma tentativa de roubo resulta em morte, ainda que a subtração não seja concluída.
A Polícia Civil publicou uma nota de pesar em seu perfil oficial nas redes sociais. A corporação confirmou o nome de Vinicius Fofa de Campos, lamentou a morte do filho do agente e manifestou solidariedade a familiares e amigos.
O episódio ocorre após São Paulo encerrar 2025 com queda nos registros de roubo e latrocínio. Dados da Secretaria da Segurança Pública reunidos pelo iG em janeiro mostraram 157.838 roubos no estado no ano passado, redução de 16,46% em relação a 2024. Os latrocínios caíram 22,29%, para 129 ocorrências.
A investigação agora tenta esclarecer a sequência dos disparos e todas as circunstâncias da abordagem.