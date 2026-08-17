Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil Vestibulares

A temporada para os vestibulares das universidades públicas paulistas começa em agosto e os processos seletivos já estão abertos em instituições renomadas como ae as, além dena

Cada uma delas possui sistema próprio de ingresso, mas todas também participam do Provão Paulista Seriado, ampliando as possibilidades para os candidatos.

Confira as principais informações para cada vestibular:

USP

Neste ano, a Fundação Universitária para Vestibular (Fuvest) oferece, no total, 8.147 vagas para os interessados em ingressar na Universidade de São Paulo (USP).

Dentre as vagas, 4.888 estão reservadas para ampla concorrência, outras 2.053 para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e as últimas 1.206 vagas são reservadas para candidatos que, além de cursar todo o ensino médio em escolas pública, também se identificam como pretos, pardos ou indígenas.

Para se inscrever, é necessário acessar o pelo portal da Fuvest na área do candidato. A taxa de inscrição é de R$ 228 e pode ser paga até o fim do período de inscrições.

O calendário do vestibular da USP começa nesta segunda-feira (17), quando se abrem as inscrições; elas seguem abertas até o dia 9 de outubro. Pouco depois, em 21 de outubro, os candidatos já podem conferir os locais de prova.

A primeira fase acontece em 1º de novembro, quando os candidatos realizam 80 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Arte, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, além de interpretação de textos relacionados às leituras obrigatórias.

As nove leituras obrigatórias são:

Opúsculo Humanitário (1853) – Nísia Floresta

Nebulosas (1872) – Narcisa Amália

Memórias de Martha (1899) – Julia Lopes de Almeida

Caminho de pedras (1937) – Rachel de Queiroz

A paixão segundo G. H. (1964) – Clarice Lispector

Geografia (1967) – Sophia de Mello Breyner Andresen

Balada de amor ao vento (1990) – Paulina Chiziane

Canção para ninar menino grande (2018) – Conceição Evaristo

A visão das plantas (2019) – Djaimilia Pereira de Almeida

O resultado dos convocados será divulgado no dia 23 do mesmo mês, juntamente dos endereços para a realização da segunda etapa, que está marcada para os dias 6 e 7 de dezembro. Nesta fase, os alunos devem preencher duas provas dissertativas, a primeira tem 10 questões sobre português e uma redação, e a segunda, 12 questões específicas de acordo com o curso selecionado.

Entre 8 e 11 de dezembro, ocorrem as provas de competências específicas, e a primeira chamada sai em 26 de janeiro.

A USP oferece cursos em diversas cidades do estado, incluindo Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo, ampliando as opções para os estudantes.

Cecília Bastos/USP Imagem Praça do Relógio na Universidade de São Paulo (USP)





Unesp

O vestibular da Unesp 2027 disponibiliza 5.850 vagas distribuídas entre as 24 cidades onde a universidade mantém campi, como: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Marília, São José do Rio Preto, Sorocaba e São Paulo, entre outras.

Do total de vagas, 3.355 estão abertas a todos os candidatos, enquanto 867 são reservadas para estudantes que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e tenham cursado o ensino básico na rede pública. Outras 761 vagas destinam-se exclusivamente a candidatos que também concluíram seus estudos na rede pública.

Os interessados devem se inscrever pelo portal da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 210.

O cronograma prevê inscrições entre 4 de setembro e 20 de outubro, com a primeira fase acontecendo em 22 de novembro, onde os candidatos enfrentam 90 questões de múltipla escolha, abrangendo diversas áreas do conhecimento.

A segunda etapa ocorre nos dias 13 e 14 de dezembro, com 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo, etapa decisiva para a classificação.

O resultado final será divulgado em 29 de janeiro.

Reprodução/Vunesp/Facebook Vestibular Unesp 2026 divulga resultado da primeira fase.





Unicamp

O Vestibular Unicamp 2027 oferece 2.523 vagas, distribuídas em 70 opções de cursos. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso, desde que pertencentes à mesma área; a universidade mantém unidades em Campinas, Limeira e Piracicaba. Além disso, neste ano, o vestibular conta com novidades.

As inscrições devem ser feitas diretamente na área do candidato, disponível no site da Comissão Permanente para Vestibulares (Comvest), a taxa de inscrição é de R$ 230 e pode ser paga até 8 de setembro.

O calendário prevê inscrições entre os dias 3 e 31 de agosto, com a primeira fase acontecendo no dia 18 de outubro. Nesta fase, os candidatos respondem a 72 questões objetivas, distribuídas da seguinte forma: 12 de Matemática, 12 de Língua Portuguesa e Literaturas, 7 de Inglês, 21 de Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física) e 20 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia)

A segunda etapa acontece nos dias 29 e 30 de novembro e é composta por questões dissertativas, além da redação, e aprofunda a avaliação nas disciplinas mencionadas, incluindo perguntas específicas relacionadas ao curso escolhido.

O resultado final, com a lista de aprovados, será divulgado em 25 de janeiro.

Divulgação Unicamp Vista aérea da Unicamp em Campinas SP





Fatecs

O vestibular das Fatecs 2027 abre caminho para mais de 100 cursos de tecnólogo, em áreas como gestão e negócios, engenharia, comunicação, infraestrutura e produção industrial, espalhados por 80 cidades do estado de São Paulo.

As inscrições começam em 14 de setembro, exclusivamente pelo site oficial do vestibular. Antes disso, entre 24 de agosto e 11 de setembro, os candidatos podem solicitar isenção ou redução da taxa de participação, fixada em R$ 90. O processo segue com inscrições abertas até 6 de novembro.

Em 9 de dezembro, serão divulgados os locais de prova, e o exame acontece em 13 de dezembro. A divulgação da classificação geral e da primeira chamada está marcada para 18 de janeiro. Já a segunda chamada sai em 26 de janeiro, e a terceira em 3 de fevereiro, encerrando o calendário.

Etecs

As Etecs oferecem mais de 200 cursos técnicos, voltados para preparar os estudantes diretamente para o mercado de trabalho. As áreas de formação são variadas e incluem gestão e negócios, informação e comunicação, controle e processos industriais, além de ambiente e saúde, ampliando as possibilidades para quem busca qualificação profissional.

O calendário do Vestibulinho 2027 começa com o período para solicitar redução da taxa de inscrição, que vai desta segunda-feira (17) a 1º de setembro. Logo em seguida, entre 2 de setembro e 3 de novembro, ficam abertas as inscrições para o processo seletivo.





Os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro, e o exame acontece no dia 6 de dezembro. O resultado com a classificação geral, incluindo o desempenho dos candidatos, será publicado em 11 de janeiro, junto com a convocação da primeira chamada para matrícula. Todas as informações detalhadas e atualizações podem ser acompanhadas diretamente no site oficial.

Provão Paulista

O Provão Paulista 2026 oferece 15.819 vagas para o ensino superior público, distribuídas nas seguintes instituições:

USP: 1.500 vagas

Unesp: 929 vagas

Unicamp: 326 vagas

Univesp: 3.064 vagas

Fatecs: 10.000 vagas

Os alunos da rede estadual paulista, das escolas administradas pela USP, Unesp e Unicamp, além de estudantes das r edes municipais de São Paulo e das Etecs que aderiram à avaliação, têm inscrição automática. Já os candidatos do EJA e de escolas públicas vinculadas a outras cidades do estaão precisam se inscrever online até 19 de agosto, no site da Fundação Vunesp. A participação é gratuita.

No momento da inscrição, esses candidatos devem escolher um dos polos disponíveis para realizar a prova, localizados em cidades como São Paulo, Bauru, Campinas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba. O deslocamento até o local escolhido é de responsabilidade do participante.

É possível ver a relação de vagas para cada curso nos seguintes links:

USP: https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2026/06/20260630_tabela-fuvest-corrigida.pdf

Unesp: https://vestibular.unesp.br/Home/2027/resolucaovestibularunesp2027.pdf

Unicamp: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2026/07/Vagas-por-curso-e-perfil-Vestibular-Unicamp-2027.pdf

