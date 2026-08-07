Reprodução/freepik Veja qual foi o tema da redação do Vestibular Fuvest 2026

O Governo de São Paulo anunciou o edital de abertura das inscrições para o Provão Paulista Seriado 2026, nesta quarta-feira (5), para alunos da rede pública que desejam ingressar em uma faculdade do estado, com início dos cursos previsto para 2027.

O exame é uma porta de entrada para cursos de graduação em instituições renomadas, como Universidade de São Paulo (USP), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) administradas pelo Centro Paula Souza. O edital completo pode ser consultado no Diário Oficial do Estado.

Além dos alunos do ensino médio regular, estudantes concluintes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também estão habilitados a participar. Aqueles que finalizaram o ciclo no primeiro semestre de 2026 ou que estejam cursando o último período no segundo semestre do mesmo ano terão acesso às vagas por meio do Grupo B do processo seletivo para o ensino superior.

Desde a primeira edição do Provão, em 2023, até agora, mais de 60 mil vagas em universidades paulistas já foram abertas. No total, esta edição oferece 15.819 vagas para o ensino público superior, distribuídas da seguinte maneira:

USP: 1.500 vagas

Unesp: 929 vagas

Unicamp: 326 vagas

Univesp: 3.064 vagas

Fatecs: 10.000 vagas

O exame têm reservas de vagas para inscritos que se autodeclaram pretos, pardos e indígenas (PPI), conforme as políticas de cada instituição pública de ensino. Para realizar as inscrições, os candidatos do Provão Paulista Seriado são divididos em três grupos principais:

Grupo A: estudantes do Ensino Médio das escolas da rede estadual da Seduc-SP

Grupo B: alunos da EJA da rede pública e estudantes das redes municipais paulistas, de escolas vinculadas à USP, Unesp e Unicamp, de instituições federais e de redes públicas estaduais e municipais de outros estados

Grupo C: estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza.

Como se inscrever

Os estudantes matriculados na rede estadual de ensino de São Paulo, assim como aqueles que frequentam colégios vinculados à USP, Unesp e Unicamp, não precisam realizar inscrição, uma vez que sua participação no processo é registrada de forma automática.





O mesmo vale para alunos das redes municipais paulistas e das Etecs que optaram por integrar a avaliação, todos são incluídos diretamente no sistema, sem necessidade de solicitação individual.

Os participantes vinculados a unidades da Educação de Jovens e Adultos (EJA), assim como os alunos de escolas públicas localizadas fora do estado de São Paulo, precisam realizar sua inscrição pela internet, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. Tanto a participação, quanto a inscrição são gratuitas, e o prazo vai até 19 de agosto de 2026, às 23h59.

No ato da inscrição, os candidatos provenientes de institutos federais, de outros estados ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA) precisam selecionar um dos polos disponíveis para realizar a prova. As opções são: São Paulo (capital), Bauru, Campinas, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Escolha do curso superior

Todos os candidatos da 3ª série do Ensino Médio e os concluintes da EJA que participarem do Provão Paulista Seriado 2026 precisam obrigatoriamente acessar o portal de escolhas de vagas, entre os dias 5 de outubro e 27 de novembro de 2026, disponível clicando aqui.

Nesse período, cada participante deve registrar interesse em até quatro opções de cursos de graduação, etapa indispensável para concorrer às vagas. Assim, quem deseja cursar Administração, por exemplo, precisa indicar a instituição de ensino superior de sua preferência.

Para os alunos do ensino médio regular, o resultado final será calculado a partir das notas obtidas nas três séries. Já para os estudantes da EJA que concluírem em 2026, a classificação será definida exclusivamente pelo desempenho na prova e na redação aplicadas neste ano, sendo 80% da pontuação referente à prova objetiva e 20% à redação.

Calendário de provas

O calendário do Provão Paulista Seriado 2026 estabelece datas específicas para cada série do Ensino Médio. Os alunos da 3ª série (Provão III) farão as provas nos dias 4 e 5 de novembro de 2026, sendo o primeiro dia destinado às áreas de Linguagens, Ciências da Natureza e Redação, com duração de cinco horas, e o segundo dia voltado para Matemática e Ciências Humanas, com duração de quatro horas.

Já os estudantes da 2ª série (Provão II) realizarão os exames no dia 10, nas áreas de linguagens e Ciências da Natureza, e 11 de novembro de 2026, nas áreas de Matemática e Ciências Humanas, ambos com quatro horas de duração. Por fim, os alunos da 1ª série (Provão I) terão suas avaliações nos dias 12 e 13 de novembro de 2026, também com quatro horas de duração cada. Todas as provas ocorrerão no período matutino.

