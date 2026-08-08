Mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no oeste do Canadá, após ordens de retirada neste sábado (08), durante um incêndio florestal que quase dobrou de tamanho durante a noite.
Toda a comunidade de Summerland, com cerca de 12 mil habitantes, foi ordenada a evacuar, juntamente com cerca de 8 mil pessoas em Peachland e arredores. As autoridades ainda não determinaram quantas casas foram destruídas.
O incêndio avança em direção a cidades ao longo do Lago Okanagan, na Colúmbia Britânica. Um oficial de emergência do Distrito Regional de Okanagan-Similkameen, Erick Thompson, afirmou que foi um dos incêndios mais rápidos a atingir a região.
Ainda não há um balanço oficial dos danos provocados pelo incêndio.
Várias províncias canadenses enfrentaram incêndios neste ano. Bombeiros do México, da Austrália, da França e da Nova Zelândia ajudaram no combate aos incêndios.
Os incêndios já consumiram cerca de 4 milhões de hectares (9,9 milhões de acres) no Canadá neste ano, segundo o Centro Interagências Canadense de Incêndios Florestais.