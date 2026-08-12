Reprodução Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré (SP)

Uma bebê de apenas dois meses foi encontrada em situação de vulnerabilidade no bairro Condomínio Coronel, na região do Nova Veneza, em Sumaré, no interior de São Paulo. A mãe, de acordo com a Polícia Civil, foi presa em flagrante por suspeita de maus-tratos .

O caso foi registrado na segunda-feira (10) e veio à tona nesta terça-feira (11), após uma denúncia anônima mobilizar o Conselho Tutelar e a Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança não tinha registro civil, estava visivelmente abaixo do peso e possuía diagnóstico de sífilis, além de sequelas neurológicas.

Denúncia levou equipe até a residência

A situação foi descoberta depois que uma conselheira tutelar recebeu uma denúncia anônima e foi até o imóvel onde a bebê estava.

Diante das condições encontradas, a Polícia Militar foi acionada. A criança foi retirada do local e passou a receber atendimento das autoridades responsáveis pela proteção de menores.

A delegada Nathalia Cabral, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, informou que documentos apresentados ao Conselho Tutelar também apontam a presença de traços de cocaína no organismo da bebê.

Mãe teria outros cinco filhos

Durante o atendimento, a mãe afirmou que não havia feito o registro da filha porque seu documento de identidade era antigo. Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher declarou ser usuária de entorpecentes.

A delegada também relatou que a suspeita disse ter outros filhos, mas não soube informar quantos eram nem onde eles estavam.

Uma conselheira tutelar, entretanto, confirmou que a mulher teria outros cinco filhos além da bebê de dois meses.

Criança teria ficado sozinha

Conforme o relato apresentado pela delegada, a mãe deixava a criança sozinha para sair de casa e ir a uma "biqueira", termo usado para identificar locais de venda de drogas.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a Cadeia Pública de Monte Mor, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Bebê ficará sob proteção do Conselho Tutelar

A bebê será acolhida pelo Conselho Tutelar de Campinas. Até a última atualização das informações, não havia confirmação sobre uma eventual internação nem sobre qual unidade de saúde teria recebido a criança.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias em que a bebê vivia e as responsabilidades pelos possíveis maus-tratos.

A situação também deverá ser acompanhada pela rede de proteção à infância, responsável por avaliar as medidas necessárias para garantir a segurança e o atendimento da criança.