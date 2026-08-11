Foto: Divulgacao Torneira pingando água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que, nesta terça-feira (11), a partir das 14h, será realizada uma obra programada no Booster São Luiz, localizado na Zona Sul da capital. O equipamento é uma estação de bombeamento de água, que garante a pressão adequada na rede de abastecimento da região.

Para executar a intervenção, o fornecimento de água precisará ser interrompido temporariamente na região, atingindo aproximadamente 1 milhão de moradores, com os bairros mais impactados sendo: Jardim São Luiz, Capão Redondo, Jardim Ângela e Parque Bologne.

Durante a operação, equipes técnicas estarão de prontidão e caminhões-pipa serão disponibilizados para atender equipamentos essenciais, como hospitais, unidades de saúde e outros serviços necessários.

No período de interrupção do fornecimento, a Sabesp recomenda que os moradores utilizem a água de forma racional, dando prioridade às necessidades essenciais; a companhia também ressalta que imóveis com reservatórios dimensionados para garantir ao menos 24 horas de consumo devem sentir menos impacto da operação.

A obra

A intervenção contará com cerca de 70 profissionais em sua execução, e inclui a instalação de um novo conjunto de bombas. A ampliação é capaz de aumentar em até 500 litros por segundo a capacidade da rede; de acordo com a Sabesp, esse volume é suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 100 mil habitantes.





Além da ampliação, serão realizadas também ações preventivas, como a substituição de válvulas e melhorias no sistema elétrico, para aumentar a confiabilidade do sistema.

A previsão é que os trabalhos terminem os trabalhos às 3h da madrugada de quarta-feira (12). O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradual, com normalização esperada entre os dias 13 e 14 de agosto.

Segundo a Sabesp, a modernização do Booster São Luiz integra um plano mais amplo de renovação da infraestrutura de abastecimento da Grande São Paulo, aumentando a capacidade de transferência de água na região.

O novo sistema deve fortalecer o abastecimento nos quatro bairros diretamente impactados pela intervenção, beneficiando a longo prazo essas 1 milhão de pessoas que serão afetadas nesta semana.

A companhia destaca que a escolha do período de estiagem para realizar esse tipo de manutenção faz parte de sua estratégia de executar obras estruturais, garantindo maior eficiência e preparando a rede para futuras demandas.

