Foto: Reprodução/Redes Sociais Conforme informações preliminares, a mãe e a outra filha do casal também estariam no veículo

Um pai, de 35 anos, e a filha, de 7, morreram em acidente na BR-386 após batida de frente com caminhão por volta das 20h desta segunda-feira (10), na região de Sagrada Família (RS). A família estava em um Chevrolet Classic.

Outras. Duas delas estavam no automóvel e a outra era o motorista do caminhão. As vítimas foram levadas a um hospital próximo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um laudo pericial ainda está em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.

A batida aconteceu perto do quilômetro 90 da rodovia, que fica ao Norte do Rio Grande do Sul . Asforam identificadas como Carlos Samir Jadischke Muller e Valentina Horst Muller. Por nota, a Prefeitura Municipal de Sagrada Família (RS) decretoupor três dias em decorrência do acidente.





Aulas municipais foram canceladas nesta segunda (11), também em solidariedade à família. A mãe e esposa, Alcineia Horst Muller, era servidora municipal da cidade.

Ela e a outra filha do casal, mais nova, seriam as outras duas ocupantes do carro, conforme informações iniciais.