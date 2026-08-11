Um pai, de 35 anos, e a filha, de 7, morreram em acidente na BR-386 após batida de frente com caminhão por volta das 20h desta segunda-feira (10), na região de Sagrada Família (RS). A família estava em um Chevrolet Classic.Outras três pessoas ficaram em estado grave. Duas delas estavam no automóvel e a outra era o motorista do caminhão. As vítimas foram levadas a um hospital próximo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um laudo pericial ainda está em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.A batida aconteceu perto do quilômetro 90 da rodovia, que fica ao Norte do Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como Carlos Samir Jadischke Muller e Valentina Horst Muller. Por nota, a Prefeitura Municipal de Sagrada Família (RS) decretou luto oficial por três dias em decorrência do acidente.
Aulas municipais foram canceladas nesta segunda (11), também em solidariedade à família. A mãe e esposa, Alcineia Horst Muller, era servidora municipal da cidade.
Ela e a outra filha do casal, mais nova, seriam as outras duas ocupantes do carro, conforme informações iniciais.