Reprodução / Magnific Eclipse lunar: Lua de sangue poderá ser vista em agosto

Um eclipse lunar parcial poderá ser observado no Brasil na noite de 27 de agosto e madrugada de 28 de agosto de 2026. O fenômeno será visível em praticamente todo o território nacional, desde que as condições meteorológicas permitam.

O evento poderá ser acompanhado de cidades de diferentes regiões do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande. Os horários variam de acordo com a localização e o fuso horário.

Onde e quando será possível observar

O eclipse poderá ser visto em praticamente todas as regiões do Brasil. A principal condição para acompanhar o fenômeno será ter o céu aberto no momento da passagem da Lua pela sombra da Terra.

Em cidades que seguem o horário de Brasília, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o máximo do eclipse ocorrerá por volta de 1h12 de 28 de agosto. Em Campo Grande e Manaus, o ponto máximo será aproximadamente às 0h12, por causa da diferença de fuso.

Como os horários podem variar conforme a cidade, a recomendação é conferir o horário local do fenômeno antes da observação.

Para acompanhar melhor, o ideal é escolher um local com pouca iluminação artificial e visão aberta do céu. Não é necessário telescópio ou outro equipamento, já que o eclipse poderá ser observado a olho nu.

O que é a Lua de sangue

“Lua de sangue” é um nome popular usado para descrever a aparência avermelhada que a Lua pode adquirir durante um eclipse lunar.

A coloração ocorre por causa da atmosfera terrestre. Quando a luz do Sol atravessa a atmosfera, os tons azulados são espalhados com maior facilidade, enquanto parte da luz vermelha e alaranjada consegue passar e atingir a Lua.

O efeito pode deixar o satélite com tons avermelhados, alaranjados ou acobreados, semelhantes às cores observadas durante um nascer ou pôr do sol.

Apesar do apelido, o fenômeno de agosto será oficialmente um eclipse lunar parcial, e não um eclipse total. Isso significa que apenas uma parte da Lua entrará na região mais escura da sombra da Terra, chamada umbra.

Em um eclipse total, todo o disco lunar passa pela umbra e pode assumir uma coloração avermelhada. No evento de agosto, somente parte do satélite estará nessa região.

Como observar o eclipse

A observação é simples e segura. Quem quiser acompanhar o fenômeno pode seguir algumas recomendações:

procure um local afastado da iluminação urbana;

escolha um ponto com visão ampla do céu;

evite locais onde prédios ou árvores bloqueiem a Lua;

confira a previsão do tempo antes do evento;

use binóculos ou telescópio se quiser observar detalhes da superfície lunar.

Não é preciso usar óculos ou filtros especiais para observar um eclipse lunar. Diferentemente de um eclipse solar, olhar para a Lua durante o fenômeno não oferece risco aos olhos.





O eclipse acontece quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados, com a Terra entre o Sol e o satélite natural. A Lua, que estará cheia, atravessa então a sombra projetada pelo planeta.

Antes e depois da fase parcial, a Lua também passa pela penumbra, região mais clara da sombra terrestre. Essa etapa provoca uma alteração mais discreta no brilho e pode ser difícil de perceber a olho nu.

Na noite de 27 para 28 de agosto os brasileiros de diferentes regiões terão a oportunidade de acompanhar a passagem da Lua pela sombra da Terra e observar o efeito avermelhado que dá origem ao popular nome “Lua de sangue”.