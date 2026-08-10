Reprodução / Corpo de Bombeiros Mulher levanta para ir ao banheiro e cai em fossa de 8 metros

Uma mulher de 45 anos ficou ferida após cair em uma fossa de aproximadamente oito metros de profundidade dentro da própria casa, em Mar de Espanha, na Zona da Mata de Minas Gerais , na madrugada deste domingo (9).

O acidente aconteceu no bairro Nossa Senhora das Mercês. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 2h45 para realizar o resgate.

De acordo com o relato da vítima aos militares, ela havia acordado durante a madrugada para ir ao banheiro. Ao se aproximar da fossa, tropeçou e acabou caindo no poço, onde permaneceu por cerca de três horas até ser socorrida.

Bombeiros usam cordas para retirar vítima

Quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher estava consciente, mas apresentava suspeita de fraturas nos braços e nas pernas.

Para chegar até o fundo da fossa, os militares utilizaram cordas e uma escada. Depois de alcançar a vítima, a equipe realizou o procedimento necessário para içá-la até a superfície.

O resgate exigiu cuidado devido à profundidade do buraco e aos possíveis ferimentos apresentados pela mulher.





Após ser retirada da fossa, a vítima recebeu atendimento e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Juiz de Fora .

Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde da mulher após a chegada ao hospital.