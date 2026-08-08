Foto: Reprodução/Redes Sociais Pitbull entrou em confronto com a onça, que pode ter entrado em casa de uma família, na Serra da Cantareira

Uma onça-parda invadiu uma casa de um condomínio localizado na Serra da Cantareira, em São Paulo, e atacou o pitbull de estimação da família. O ataque ocorreu por volta das 03h de quinta-feira (06) e o cão, ferido, sobreviveu.

Câmeras de segurança flagraram o animal silvestre caminhando pelo pátio da residência. O cachorro, chamado “”, percebeu a presença da onça e avançou. Apesar dos ferimentos graves, o cão sobreviveu e espantou a onça, também conhecida como suçuarana. O animal pode ter adentrado a casa.

O síndico do condomínio informou a todos moradores sobre o episódio por volta das 06h30 da quinta (06) e alertou a todos sobre a presença da onça. Ele pediu atenção redobrada, especialmente com outros animais e crianças.

Conforme relato de Gabriel Thiede, vizinho da família, nas redes sociais, Ragnar levou, teve, passou por umae perdeu parte da. Ele também comentou que o residencial fica perto da, então era comum que animais como tucanos, araras e macacos aparecessem.

Contudo, foi a primeira aparição de uma onça-parda . Oprocurou a Prefeitura Municipal de São Paulo sobre o caso e não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.





Em caso parecido, equipe atuou para capturar o animal silvestre

Em caso similar no Paraná, uma onça-pintada foi vista brincando em uma empresa, em maio. A onça retornou ao local mais duas vezes, comportamento que amedontrou a população do local. 48 dias depois, foi capturada da zona rural de Mandaguari (PR).

Uma equipe de monitoramento foi constituída para lidar com a situação, composta por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), Polícia Militar Ambiental, Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros do Paraná, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Prefeitura de Mandaguari (PR).