Divulgação/ Prefeitura de São Paulo O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Um médico de 44 anos foi preso em flagrante na noite da última sexta-feira (07), suspeito de estupro de vulnerável contra uma colega de trabalho. O caso aconteceu por volta das 21h, em um apartamento no bairro do Cambuci, no centro de São Paulo.

O que disse a vítima

A médica relatou à polícia que havia chamado o colega para almoçar e comemorar a publicação de um artigo. Segundo ela, os dois consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de entorpecentes.

Ainda de acordo com o relato da médica, a última lembranç a que ela tinha era de estar caída no banheiro. Mais tarde, ao recuperar a consciência, pediu ajuda à mãe e a uma colega.

A vítima também relatou que estava usando uma roupa diferente daquela que vestia antes de perder a consciência e que teria visto o médico tentando manter relação sexual com ela.

A amiga foi até o apartamento, ajudou a vítima e a levou para um hospital.

Investigação

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), que informou, em nota, que a vítima passou por atendimento médico e prestou depoimento.

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. Demais detalhes serão preservados em função da natureza da ocorrência. Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP)







O caso foi registrado como estupro de vulnerável.