Reprodução Alice Dias de Oliveira está desaparecida desde quarta-feira (22)

A adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, foi encontrada neste sábado (8), após 17 dias desaparecida na França. Em nota oficial, a família informou que a jovem foi localizada pelas autoridades francesas e que está segura e já se encontra em casa.

Alice estava desaparecida desde 22 de julho. Segundo os familiares, a localização ocorreu após um “intenso trabalho investigativo” realizado pelos órgãos responsáveis, com apoio de diferentes instituições e colaboração internacional.

As circunstâncias em que a adolescente foi encontrada não serão divulgadas. A família afirmou que a decisão busca preservar a recuperação física, psicológica e emocional de Alice e ressaltou que informações relacionadas à investigação permanecem sob sigilo por determinação das autoridades francesas.

“Neste momento, a prioridade absoluta é garantir a segurança, a privacidade e o acompanhamento especializado da adolescente, evitando qualquer forma de exposição pública que possa comprometer seu processo de recuperação”, informou a família.

Investigação continua

Apesar de Alice ter sido localizada, as investigações sobre o desaparecimento permanecem em andamento. Segundo o comunicado, eventuais novas informações serão divulgadas pelas autoridades responsáveis no momento considerado oportuno.

A família agradeceu às autoridades francesas, às equipes responsáveis pela investigação, profissionais de saúde, voluntários, amigos e pessoas que auxiliaram na divulgação do desaparecimento.

Também fez um agradecimento aos veículos de imprensa e às páginas nas redes sociais que repercutiram o caso durante os 17 dias de buscas.

“Alice está segura. Alice está em casa”, conclui a nota.