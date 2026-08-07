Divulgação/Defesa Civil de São Paulo Ventania em São Paulo

Um ciclone extratropical, que está em formação entre o litoral do Uruguai e o Rio Grande do Sul deve provocar chuvas fortes e rajadas de vento nesta sexta-feira (7), fortalecendo as instabilidades atmosféricas e provocando o aumento da nebulosidade.

A capital teve um início de dia com o céu nublado e, de acordo com as estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, com os termômetros marcando por volta dos 19°C. As temperaturas se elevam no decorrer do dia, podendo chegar a 25ºC, e a umidade relativa do ar também apresenta uma melhora quando comparada a outros dias, com percentuais mínimos próximos aos 50%.

No fim da tarde e à noite, a capital paulista tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas, com rajadas de vento que podem atingir até 70 Km/h. De acordo com o banco de dados do CGE da Prefeitura de São Paulo, agosto é, historicamente, o mês que menos chove na cidade, e acumulou cerca de 3,1mm de chuva até o momento, o que representa aproximadamente 10,4% dos 29,7mm esperados para o mês.

Próximos dias

A previsão segue sendo de instabilidade para o sábado (08), que também deve apresentar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e rajadas de vento de até 70 Km/h. O alerta maior é para o litoral paulista, onde as rajadas podem superar os 90km/h.





Durante a madrugada e a manhã de sábado (08), ainda há previsão de pancadas de chuva, mas elas devem diminuir a partir do começo da tarde; a mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode atingir os 27°C no decorrer da tarde.

Por mais que o final de semana apresente muita instabilidade, no domingo (9), o clima deve melhorar e a previsão é de alerta amarelo, com os ventos se deslocando gradualmente, e indo em direção ao Rio de Janeiro.

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado emitiu alertas vermelhos para ventos de até 100 km/h nesta sexta-feira (7) e sábado (8) após a previsão de alerta laranja nesta quinta-feira (6). Além dos alertas, a instituição mobilizou o Gabinete de Crise, reunindo profissionais que ajudam a população em situações de eventos climáticos extremos.

Segundo o órgão, os maiores acumulados de chuvas devem acontecer no centro-oeste do estado mas, as fortes rajadas de vento devem acontecer em diversas regiões, uma vez que são intensificadas pela atuação da frente fria; o maior potencial de ocorrências severas são nas regiões oeste, centro-oeste, sul, central e leste paulista. Na faixa leste, sul e central paulista, os ventos poderão superar os 80 km/h.

A Defesa Civil também alerta sobre os problemas que a ventania pode provocar, e orienta que a população evite ficar perto de árvores, fios, postes, toldos, placas e tenha cuidado ao dirigir; quem estiver em situações de emergência deve solicitar atendimento pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros. Para a população que estiver no litoral, a recomendação é evitar locais abertos, entrar no mar ou utilizar transportes marítimos.

Confira o clima do final de semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Sexta-feira (07): mínima de 19°C e máxima de 27°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sábado (08): mínima de 16°C e máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme

- Domingo (09): mínima de 15º e máxima de 24º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

