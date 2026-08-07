Reprodução/Prefeitura de São Paulo Semáforo Inteligente na cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo está gradualmente instalando tecnologia nos controladores de cruzamentos da capital, por meio da adaptação inteligente do tempo de abertura e fechamento dos semáforos, de acordo com o fluxo de veículos que passam pelas vias. Os equipamentos inteligentes já estão presentes em 1.677 locais, buscando melhorar a circulação.

Chamado de sistema SCATS (Sydney Coordinated Adaptive Traffic System), a tecnologia funciona diferente do método tradicional, com tempo pré-programado de abertura e fechamento, ajustando-se automaticamente à necessidade de cada cruzamento. Para isso, os novos semáforos entendem o deslocamento dos veículos e se sincronizam sozinhos, melhorando a circulação nas vias.

Por meio de câmeras e sensores espalhados estrategicamente pela cidade, a tecnologia entende quais direções de cada cruzamento devem ficar mais ou menos tempo com sinal verde ou vermelho. Através das imagens registradas, o sistema lê a quantidade de carros em filas ou circulando e direciona o fluxo dos veículos.

Somada à operação automática do SCATS, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo acompanham as mudanças dos semáforos e podem intervir em tempo real em seu funcionamento. A operação manual é utilizada principalmente em eventuais falhas dos equipamentos e em situações como acidentes, manifestações e interdições.

Atualmente, a maior concentração dessa tecnologia está nas regiões da Sé, Vila Mariana, Pinheiros, Lapa, Ipiranga, Mooca e Santo Amaro. Em São Paulo, os semáforos inteligentes podem ser identificados pela presença de uma borda amarela ao redor dos LEDs.

Implantação

Desde 2023 foram implantados semáforos inteligentes em 1.677 cruzamentos, com um investimento de aproximadamente R$ 725,5 milhões. Segundo dados da prefeitura, desde o início da tecnologia na cidade, a capital paulista teve um crescimento de 5,72% em sua capacidade de trânsito total e as regiões atendidas registraram índices de lentidão em média 12,16% menores.

A meta da administração é chegar a 2.583 cruzamentos inteligentes. Para isso, 2017 locais estão em fase final de instalação da tecnologia e 689 já têm o projeto de implantação aprovado.





O resultado da tecnologia aparece mais em vias movimentadas da capital, chegando a uma redução de 66,2% na lentidão da avenida Indianópolis, na Zona Sul. A avenida Paes de Barros, na Zona Leste, registrou uma diminuição de até 57,1%, e a queda na lentidão na Rua dos Trilhos caiu pela metade.

O aumento na capacidade de fluxo na Indianópolis ainda cresceu 5%, pouco menos que a avenida Salim Farah Maluf, com um aumento de 5,9% no volume de carros circulando. O crescimento de fluxo mais expressivo foi na avenida Paes de Barros, onde foi percebido um aumento de 16,7% no número de veículos.



