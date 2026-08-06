Divulgação/ STM Linha 12 Safira em São Paulo

Passageiros enfrentam transtornos nas estações da Linha 12-Safira nesta quinta-feira (6), um dia depois da finalização da greve, após uma falha no sistema de sinalização que afeta a circulação dos trens no trajeto.

Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o problema teria acontecido por volta das 6:20 da manhã, forçando os trens a operar com a velocidade reduzida e com maior tempo de paradas nas estações; em decorrência disso, os intervalos entre uma locomotiva e outra também estão maiores.

De acordo com os passageiros, os intervalos entre os trens são de 14 a 20 minutos, muito acima do usual para o horário de pico. Essa lentidão ajuda a encher as plataformas com inúmeros passageiros.

A lentidão na Linha 12-Safira impacta a Linha 11-Coral, que também registrou intervalos maiores entre os trens, e locomotivas paradas por longos períodos nas plataformas.





A CPTM afirma que os técnicos já estão atuando para normalizar a circulação e pede desculpas pelo transtorno. Em seu site oficial, onde é possível ver as linhas e suas operações, tanto a Linha 11-Coral, quanto a afetada Linha 12-Safira, constatam “operação normal”.

Fim da paralisação

A greve dos ferroviários da CPTM, que teve início na terça-feira (4), teve fim na noite desta quarta-feira (5), após o Sindicato aceitar a proposta apresentada pelo Governo de São Paulo durante uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-2). A sugestão previa o envio de um projeto de lei que garante a realocação dos empregados das linhas concedidas.

O fim da greve foi marcado por momentos de tumulto na Estação Engenheiro Goulart, que pertence tanto à Linha 12-Safira quanto à Linha 13-Jade. A população esperava do lado de fora da estação pelos ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), quando foram informados, por volta das 18h30, que a paralisação havia sido finalizada e que os funcionários da CPTM haviam voltado aos seus postos imediatamente.

Os passageiros correram em direção às plataformas de embarque, se empurrando, tropeçando e até mesmo pulando catracas para tentar chegar mais rápido. As informações são da TV Globo.

Os primeiros trens saíram da estação lotados, mas, por volta das 19h, o número de passageiros já havia reduzido e a plataforma apresentada um fluxo normal do horário.