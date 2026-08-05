CCR-Motiva/Divulgação Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo

Um engavetamento envolvendo três veículos pesados e dois automóveis interditou a primeira faixa da Rodovia Presidente Dutra, na manhã desta quarta-feira (5), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 144, nas proximidades do bairro Vista Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram mobilizadas para atender à ocorrência e avaliar a situação no local. As primeiras informações indicavam que a quantidade de veículos envolvidos poderia ser alterada conforme o andamento da ocorrência.

"Sentido Rio de Janeiro a informação é de pista totalmente interditada, mas com desvio pela marginal", disse a PRF.

A primeira faixa da pista precisou ser interditada para o atendimento ao acidente. Até a última atualização da PRF, não havia registro de vítimas.

As causas do engavetamento serão apuradas. A equipe da PRF não produziu imagens do ocorrido.