Pablo Jacob/Governo de SP Tempo seco em São Paulo

O clima segue estável na capital nesta terça-feira (04), com temperaturas amenas pela manhã, elevação das temperaturas pela tarde e sem previsão de chuva. Durante a madrugada, a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou uma temperatura média de 15ºC na cidade.

O clima deve seguir ameno até o final da manhã, quando as temperaturas começam a se elevar por conta da presença constante do sol, a máxima pode chegar a 27ºC. A forte atuação de uma massa de ar seco continua presente no estado e favorece esse cenário meteorológico de poucas nuvens e nenhuma previsão de chuva.

Baixa umidade

A umidade relativa do ar segue baixa em diversas cidades do estado, incluindo na capital, onde os menores índices se aproximam dos 30%. No Norte e Oeste do estado, o nível da umidade é considerado crítico, reforçando o alerta da Defesa Civil recebido por sete cidades neste domingo (02).





A Defesa Civil alerta os moradores sobre os malefícios que a baixa umidade pode trazer, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, e recomenda população se mantenha hidratada ao longo do dia, evite atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, reduza a exposição prolongada ao sol e umidifique os ambientes sempre que possível.

Segundo o banco de dados meteorológicos do CGE da Prefeitura de São Paulo, agosto é o mês que menos chove na capital. Por enquanto, o mês ainda não registrou chuva, por mais que a média esperada seja de apenas 29,7mm.

Próximos dias

Na quarta-feira (05), o cenário meteorológico se repete mais uma vez, com uma manhã que traz sensação de frio e a tarde, o predomínio de sol com variação de nuvens. Diferentemente dos demais dias, a quarta-feira (05) deve registrar um aumento de nuvens à tarde, mas o dia segue sem nenhuma previsão de chuva.

A mínima prevista é de 15°C durante a madrugada e, a máxima, é de 27ºC durante a tarde; os menores índices de umidade se aproximam dos 35%.

O resto da semana apresenta a mesma previsão, com a máxima constante de 27ºC e sem chuvas. A partir de sexta-feira (07) as mínimas devem apresentar um aumento, passando de uma média de 14ºC para 18ºC.

No final de semana, além das mínimas mais altas, as máximas também devem aumentar, podendo chegar a 29ºC no sábado (08) e aos 31ºC no domingo (09).

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Terça-feira (04): mínima de 14º e máxima de 27º. Sol com algumas nuvens

- Quarta-feira (05): mínima de 13º e máxima de 27º. Sol com algumas nuvens

- Quinta-feira (06): mínima de 14º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (07): mínima de 18°C e máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (08): mínima de 16°C e máxima de 29°C. Sol com algumas nuvens

- Domingo (09): mínima de 18º e máxima de 31º. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite

