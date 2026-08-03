Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Dia ensolarado no Parque do Ibirapuera

O tempo deve seguir estável em São Paulo nesta semana, com as madrugadas frias, as tardes marcadas pela presença do sol, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Nesta segunda-feira (03) os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo marcaram em torno dos 14ºC durante o amanhecer.

Com o decorrer das horas, o sol vai aparecendo e o céu deve ficar limpo, favorecendo a elevação das temperaturas, que podem chegar a até 27°C. Por conta de uma massa de ar seco, o tempo volta a ficar desértico na cidade, com índices mínimos de umidade do ar ficando próximos a 33%.

Massa de ar seco

Sete cidades do interior do estado receberam neste domingo (02) um alerta da Defesa Civil acerca da umidade relativa do ar, que ficou abaixo dos 30%. O número é preocupante uma vez que a baixa umidade extrema traz diversos impactos à saúde, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A baixa umidade também favorece o ressecamento da vegetação, aumentando o risco de incêndios florestais.

Por mais que a umidade da capital ainda esteja mais alta do que as cidades que receberam o alerta, a Defesa Civil ainda recomenda que a população se mantenha hidratada ao longo do dia, evite atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes, reduza a exposição prolongada ao sol e umidifique os ambientes sempre que possível.

As condições meteorológicas do estado seguem sendo monitoradas atentamente, mas, por conta da massa de ar seco, não há previsão nenhuma de chuva para a capital paulista.





Próximos dias

Na terça-feira (04) o tempo segue igual, sem previsão de chuva, com o sol predominando e a umidade relativa do ar ainda baixa, podendo atingir novamente a casa dos 33%. A mínima acontece durante a madrugada e deve ficar ao redor dos 14°C, já a máxima atinge novamente os 27°C no período da tarde, quando o sol aparece e as nuvens da manhã se dissipam.

O resto da semana apresenta a mesma previsão, com a máxima constante de 27ºC e sem chuvas. A partir de sexta-feira (07) as mínimas devem apresentar um aumento, passando de uma média de 14ºC para 18ºC.

No final de semana, além das mínimas mais altas, as máximas também devem aumentar, podendo chegar a 29ºC no sábado (08) e aos 31ºC no domingo (09).

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Segunda-feira (03): mínima de 14º e máxima de 27º. Sol o dia todo sem nuvens no céu

- Terça-feira (04): mínima de 15º e máxima de 27º. Sol com algumas nuvens

- Quarta-feira (05): mínima de 13º e máxima de 27º. Sol com algumas nuvens

- Quinta-feira (06): mínima de 14º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sexta-feira (07): mínima de 18°C e máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (08): mínima de 16°C e máxima de 29°C. Sol com algumas nuvens

- Domingo (09): mínima de 18º e máxima de 31º. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite

