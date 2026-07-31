Reprodução/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo Cidade de São Paulo

Dias depois de uma frente fria que gerou rajadas de vento forte em todo o estado, o sol volta a ser o protagonista nesta sexta-feira (31) por conta de uma massa de ar seco que atua em São Paulo. Por mais que o dia tenha começado com uma leve formação de neblina em alguns pontos da cidade e temperaturas amenas, por volta dos 13ºC, as nuvens devem se dissipar rapidamente e o céu deve ficar limpo pelas próximas horas.

Ainda que o sol apareça o dia todo, as máximas ainda não ficam muito altas, podendo chegar aos 25°C, mas essa volta da predominância do sol favorece a elevação de temperaturas em outros dias também.

Os índices de umidade relativa do ar também voltam a cair, atingindo valores próximos aos 45%, o valor ainda não preocupa, mas a população deve ser cuidadosa acerca da hidratação; não há previsão de chuva.

O final de semana

No sábado (01) o tempo segue estável e com o sol predominando, o que favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. urante amanhã é provável que uma neblina se forme, mas que se dissipe rapidamente. Os termômetros devem variar entre mínimas de 14°C e máximas que podem chegar aos 28°C, e os índices de umidade relativa do ar devem atingir valores próximos aos 35%.





No domingo (02) tudo fica igual, com uma manhã de temperaturas amenas durante a manhã e, durante a tarde, muito sol presente e uma máxima elevada de 27ºC.

Não há previsão de chuva para nenhum dos dois dias.



Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil de São Paulo:

- Sexta-feira (31): mínima de 15°C e máxima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (01): mínima de 14°C e máxima de 28°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (02): mínima de 13º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

-Segunda-feira (03): mínima de 14º e máxima de 27º. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

