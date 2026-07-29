Cão
Foto: Divulgação/PRF
Cão "Camaro" deu sinal positivo com precisão e ganhou uma bola de tênis em troca

Com a ajuda de um cão farejador, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 581 toneladas de maconha escondidas em um tanque de combustível de caminhão na tarde de terça (28). O motorista, paraguaio, estava passando por Xanxerê (SC), na BR-282 , e foi preso em flagrante.

Segundo a corporação, a suspeita da possível carga começou quando o condutor se recusou a colaborar com a abordagem. Alegando que não falava português, o homem não respondeu a nenhuma pergunta básica.

Com isso, o Grupo de Operações com Cães (GOC) das polícias de Santa Catarina e Paraná foi acionado. O cão farejador chamado “Camaro” foi conduzido em torno do caminhão, iniciando pela parte traseira. Ele levou os policiais até à frente, onde se deitou, em sinal positivo, ao lado do tanque de combustível.

Os agentes precisaram de ajuda do Corpo de Bombeiros para localizar compartimentos escondidos no interior dos tanques, onde, com precisão, o animal acertou que continham drogas. O carregamento de maconha estava armazenado em tijolos envelopados em material laranja.

Após a apreensão, Camaro foi recompensado com a bolinha de tênis.

581 quilos de maconha foram apreendidos. Foto: Foto: Divulgação/PRF
581 quilos de maconha foram apreendidos. Foto: Foto: Divulgação/PRF
581 quilos de maconha foram apreendidos. Foto: Foto: Divulgação/PRF
581 quilos de maconha foram apreendidos. Foto: Foto: Divulgação/PRF


O motorista, de 39 anos, manteve a alegação de não entender português e não informou nem a origem nem o destino da droga. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Chapecó, onde vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com penas que podem variar de 5 a 15 anos.

A Polícia Rodoviária Federal explica que, antes da ação com o cão, foi preciso descarregar toda carga de milho do caminhão para segurança e melhor trabalho do animal. O veículo pertence a uma empresa da região.

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