Foto: Divulgação/PRF Cão "Camaro" deu sinal positivo com precisão e ganhou uma bola de tênis em troca

Com a ajuda de um cão farejador, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 581 toneladas de maconha escondidas em um tanque de combustível de caminhão na tarde de terça (28). O motorista, paraguaio, estava passando por Xanxerê (SC), na BR-282 , e foi preso em flagrante.

Segundo a corporação, a suspeita da possível carga começou quando o condutor se recusou a colaborar com a abordagem. Alegando que não falava português, o homem não respondeu a nenhuma pergunta básica.

Com isso, o Grupo de Operações com Cães (GOC) das polícias de Santa Catarina e Paraná foi acionado. O cão farejador chamado “Camaro” foi conduzido em torno do caminhão, iniciando pela parte traseira. Ele levou os policiais até à frente, onde se deitou, em sinal positivo, ao lado do

Os agentes precisaram de ajuda dopara localizar compartimentos escondidos no interior dos tanques, onde, com precisão, o animal acertou que continham drogas. O carregamento deestava armazenado em tijolos envelopados em material laranja.

Após a apreensão, Camaro foi recompensado com a





O motorista, de 39 anos, manteve a alegação de não entender português e não informou nem a origem nem o destino da droga. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal de Chapecó, onde vai responder pelo crime de tráfico de drogas, com penas que podem variar de 5 a 15 anos.

A Polícia Rodoviária Federal explica que, antes da ação com o cão, foi preciso descarregar toda carga de milho do caminhão para segurança e melhor trabalho do animal. O veículo pertence a uma empresa da região.