Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Sistema de monitoramento do Smart Sampa

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (28), uma mulher procurada por crimes relacionados a tráfico de drogas depois de um alerta emitido pelo programa de videomonitoramento Smart Sampa. A detida é Vania da Silva, de 43 anos, que estava foragida no estado do Ceará e foi localizada dentro de um shopping, na Avenida Nações Unidas, na Zona Oeste de São Paulo.

Durante ronda da GCM na região do shopping, o Smart Sampa alertou os policiais sobre uma mulher condenada que havia sido reconhecida pelo sistema de videomonitoramento, através das informações oferecidas aos oficiais, integrantes da Guarda começaram as buscas para localizar a foragida dentro do estabelecimento comercial. A detida não resistiu à abordagem e foi encaminhada para o 14º Distrito de Polícia, no bairro de Pinheiros.

Vânia foi condenada por tráfico de drogas e associação ao tráfico, respondendo a um mandado de prisão expedido em agosto de 2023, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Crato do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE); a pena prevista é de 11 anos e quatro meses em regime fechado.

Mais de 6 mil prisões

Em Julho deste ano, o sistema Smart Sampa ajudou a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo a prender mais de 6 mil criminosos em flagrante através do monitoramento e reconhecimento facial. O detido que marcou a prisão de número 6 mil foi preso na Zona Leste da capital, por tráfico de drogas, ao carregar uma mochila com 330 invólucros de cocaína e 79 porções de maconha.





O Smart Sampa foi implantado em julho de 2024, se tornando o maior sistema de monitoramento de segurança da América Latina. Ele conta com 50 mil câmeras inteligentes em sua estrutura, que foram instaladas em pontos estratégicos da cidade e utilizam o reconhecimento facial para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia.

O programa realiza uma análise rápida de imagens em tempo real através da inteligência artificial, que identifica faces e ocorrências reais, direcionando as equipes mais próximas da GCM.

Além das câmeras, a plataforma também conta com o aplicativo SmartCop e Smart Sampa Cidadão, aplicativo da Prefeitura de São Paulo que permite que a população ajude a identificar veículos roubados, furtados, clonados ou com outras restrições, utilizando apenas a câmera do celular.

Até o momento 6.083 pessoas já foram presas em flagrante com o auxílio do sistema, dentre elas, 761 somente no ano de 2026. Além das prisões, o programa também auxiliou na identificação de 237 pessoas desaparecidas e no atendimento de mais de 3.280 ocorrências envolvendo veículos.

É possível acompanhar os dados das prisões em tempo real na página destinada ao Smart Sampa no site da Prefeitura de São Paulo.

