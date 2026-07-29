GCM Homem é preso por agredir trabalhador da coleta

O motorista da coleta de lixo de Goiânia Cleumir da Silva Feitosa relatou que foi atacado por um motociclista enquanto realizava a coleta de lixo na noite de segunda-feira (27), na Vila Santa Helena. O homem teria se irritado com a parada momentânea do caminhão, colocou a moto diante do veículo e passou a filmar e insultar os trabalhadores.

Em entrevista ao iG, Cleumir afirmou que a equipe seguia normalmente a rota, realizada três vezes por semana, quando o motociclista se aproximou.

“Ele chegou, parou na frente, desligou a moto e desceu com o celular na mão, filmando a gente e chamando a gente de folgado”, contou.

Segundo o Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta domiciliar na capital, este é o quarto episódio de violência contra funcionários da empresa em apenas dois meses. Um dos ataques anteriores havia ocorrido na semana passada, no Setor Bueno.

O suspeito, de 50 anos, fugiu após a agressão, mas foi identificado e preso pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) nesta terça-feira (28). Ele foi localizado em uma oficina de caminhões onde trabalhava.

Motociclista tentou atropelar trabalhadores

Cleumir disse que tentou manobrar o caminhão para seguir pela rua seguinte, mas o motociclista voltou a impedir a passagem. Durante a tentativa de desvio, o motorista afirmou que quase atingiu outro veículo estacionado.

“Eu dei ré no caminhão e, na rua seguinte, quase bati em um carro. Ele continuou parando a moto na frente”, relatou.

Diante do bloqueio, o motorista pediu aos coletores que retirassem a motocicleta da frente do caminhão. Quando Cleumir tentou descer da cabine, o homem teria empurrado a porta contra ele, prensando-o no veículo.

“Ele empurrou a porta sobre mim, me prensando entre a porta e a cabine do caminhão. Estava bem alterado”, disse.

Na sequência, o motociclista quebrou o retrovisor do caminhão e pegou uma pedra. O consórcio informou que a pedra foi arremessada contra Cleumir e o atingiu no rosto. No relato ao iG, o motorista afirmou que o objeto também atingiu o caminhão.

Após lançar a pedra, o suspeito subiu na motocicleta e fugiu. Durante a saída, ele ainda teria avançado contra um dos coletores que integravam a equipe.

“Ele montou na moto e quase passou por cima do coletor”, afirmou Cleumir.

Quarto caso em dois meses

A empresa informou que esta é a quarta ocorrência de violência contra integrantes das equipes de coleta domiciliar em dois meses. Um dos episódios anteriores havia ocorrido na semana passada, quando outro motorista foi agredido após uma discussão com ocupantes de um carro no Setor Bueno.





Na ocasião, uma passageira subiu no estribo do caminhão enquanto o sistema de compactação estava ligado. Após o motorista alertar o grupo sobre o risco, um homem que estava no veículo desceu e o agrediu.

O Consórcio Limpa Gyn repudiou os novos ataques e afirmou esperar que os responsáveis sejam responsabilizados.