Divulgação/Seduc-SP Estudantes no Ensino Técnico Estadual de São Paulo





O Governo de São Paulo, através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), abriu mais de 2 mil vagas para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) no final da semana passada. A ação oferece vagas remuneradas de estágio para os estudantes que frequentam o Ensino Médio Técnico no estado; as inscrições seguem abertas e são feitas de forma gratuita na plataforma do Governo de São Paulo, na área do do BEEM.

Até o início desta semana, o programa já havia contratado mais de 17 mil estudantes, com cerca de 63% deles sendo alunos exclusivamente do curso de administração, totalizando mais de 11 mil estagiários.

Os valores de cada bolsa-estágio variam de acordo com o “eixo” do curso que o estudante cursa e a quantidade de horas que a jornada do estágio exige. Cursos da área de tecnologia recebem R$ 883,66 em jornadas de trabalho de 20 horas semanais; em jornadas de 12h, o valor muda para R$ 530,20. Outros cursos têm uma bolsa menor, de R$ 729,98 em vagas de 20h semanais ou R$ 437,99 no caso de 12 horas semanais de estágio.





O período do estágio é de seis meses e, além da bolsa, o estudante recebe também o auxílio-transporte pago pela empresa se necessário. Depois do período, o aluno pode ter seu contrato estendido ou ainda ser efetivado pela empresa como CLT ou Jovem Aprendiz.

Confira o esquema de valores ofertado pelas instituições:





Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial da Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa devem acessar o site do Governo de São Paulo, na área do BEEM — Bolsa Estágio Ensino Médio. Assim que acessado, o estudante deve clicar em “Inscreva-se” e realizar o seu cadastro caso não tenha um ainda; se já tiver, é só clicar em “já tenho cadastro”.

Ao se cadastrar, é necessário preencher o formulário com informações pessoais, como: CPF, data de nascimento e RA; depois, serão requisitados o e-mail e celular para contato, o CEP, e outras informações. Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;

O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada.

Depois de realizar o login na conta, o candidato pode navegar pela vitrine de vagas e buscar cargos de acordo com o seu curso. Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do programa de bolsas de estágio, a diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.

Pré requisitos para se inscrever:

