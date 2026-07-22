Estudantes no Ensino Técnico Estadual de São Paulo
Divulgação/Seduc-SP
Estudantes no Ensino Técnico Estadual de São Paulo


O Governo de São Paulo, através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), abriu mais de 2 mil vagas para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM) no final da semana passada. A ação oferece vagas remuneradas de estágio para os estudantes que frequentam o Ensino Médio Técnico no estado; as inscrições seguem abertas e são feitas de forma gratuita na plataforma do Governo de São Paulo, na área do do BEEM.

Até o início desta semana, o programa já havia contratado mais de 17 mil estudantes, com cerca de 63% deles sendo alunos exclusivamente do curso de administração, totalizando mais de 11 mil estagiários.

Os valores de cada bolsa-estágio variam de acordo com o “eixo” do curso que o estudante cursa e a quantidade de horas que a jornada do estágio exige. Cursos da área de tecnologia recebem R$ 883,66 em jornadas de trabalho de 20 horas semanais; em jornadas de 12h, o valor muda para R$ 530,20. Outros cursos têm uma bolsa menor, de R$ 729,98 em vagas de 20h semanais ou R$ 437,99 no caso de 12 horas semanais de estágio.


O período do estágio é de seis meses e, além da bolsa, o estudante recebe também o auxílio-transporte pago pela empresa se necessário. Depois do período, o aluno pode ter seu contrato estendido ou ainda ser efetivado pela empresa como CLT ou Jovem Aprendiz.

Confira o esquema de valores ofertado pelas instituições:

Tabela de Valores do programa BEEM


Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial da Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo.

Como se inscrever

Os interessados em participar do programa devem acessar o site do Governo de São Paulo, na área do BEEM — Bolsa Estágio Ensino Médio. Assim que acessado, o estudante deve clicar em “Inscreva-se” e realizar o seu cadastro caso não tenha um ainda; se já tiver, é só clicar em “já tenho cadastro”.

Ao se cadastrar, é necessário preencher o formulário com informações pessoais, como: CPF, data de nascimento e RA; depois, serão requisitados o e-mail e celular para contato, o CEP, e outras informações. Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;
O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada.

Depois de realizar o login na conta, o candidato pode navegar pela vitrine de vagas e buscar cargos de acordo com o seu curso. Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do programa de bolsas de estágio, a diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.

Pré requisitos para se inscrever:

  • ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;
  • estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;
  • ter uma frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção;
  • ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.
    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2026-07-22/sp-abre-vagas-de-estagio-para-o-ensino-tecnico-de-ate-r--883.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes