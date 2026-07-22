Foto: GM Limeira Parte dos produtos foi recuperada pela GM

Um homem foi preso após invadir uma loja de eletrônicos em Limeira, no interior de São Paulo, render funcionários e roubar cerca de R$ 30 mil em celulares , videogames e um notebook. A prisão ocorreu pouco tempo depois do crime, graças ao rastreador de um dos celulares levados. Parte dos produtos foi recuperada pela Guarda Municipal.

Assaltante fingiu ser cliente

O crime aconteceu no fim da tarde, em uma loja localizada na Avenida Lauro Corrêa, no Jardim do Lago. Imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação.

Reprodução Durante o assalto, o criminoso recolhe diversos celulares expostos para venda, além dos aparelhos pessoais das vítimas

Nas gravações, o suspeito aparece chegando ao estabelecimento como se fosse um cliente. Assim que um funcionário abre a porta, ele entra, fecha o acesso e rende outro funcionário com uma arma.

Durante o assalto, o criminoso recolhe diversos celulares expostos para venda, além dos aparelhos pessoais das vítimas. Ele também leva videogames e um notebook antes de fugir.

Segundo a Guarda Municipal, o prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 30 mil.

Rastreador levou à prisão

Após o roubo, o proprietário da loja acionou a Guarda Municipal. Com o auxílio do rastreador de um dos celulares levados, os agentes conseguiram localizar o veículo usado na fuga e encontrar o suspeito.

Foto: GM Limeira Produtos recuperados

Com ele, os guardas recuperaram parte dos eletrônicos roubados. Além disso, uma das vítimas reconheceu o homem como autor do assalto.

Mais produtos foram encontrados

Durante a ocorrência, os guardas também localizaram o restante dos eletrônicos dentro de uma mochila, no apartamento do suspeito.

De acordo com a Guarda Municipal, o homem confessou o crime e afirmou que a arma utilizada no assalto pertence a um comparsa, que é investigado pela Polícia Civil.

O suspeito e outros dois homens que estavam no carro foram encaminhados à Central de Flagrantes de Limeira. A Polícia Civil dará sequência às investigações para apurar a participação dos demais envolvidos.