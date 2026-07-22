Ibama Maritacas chegaram debilitadas ao centro de reabilitação

Três maritacas foram resgatadas pelo Ibama após serem pintadas e mutiladas por traficantes para serem vendidas como papagaios, na feira livre de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ao iG, o Ibama informou que os animais foram levados para recuperação no Instituto Vida Livre, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

Segundo o Ibama, os traficantes pintaram as penas da cabeça de amarelo e verde das maritacas. No processo, também utilizaram graxa de sapato, ou produto semelhante, nos bicos para que os animais se parecessem com papagaios, pelo fato da espécie ser vendida por valores mais altos no mercado ilegal silvestre.

Ibama Traficantes pintaram e cortaram penas das asas e da cauda das maritacas.





Além da pintura, os pássaros tiveram parte das penas das asas e da cauda cortadas, o que compromete a capacidade de voo e prolonga o processo de reabilitação.

Ao iG, o Instituto Vida Livre confirmou que as aves chegaram bastante debilitadas e permanecem sob acompanhamento veterinário. Uma delas apresentava um quadro mais grave, cerca de 30 gramas abaixo do peso considerado ideal, e precisou ser mantida isolada em um ambiente climatizado para facilitar a recuperação.

Ibama Ave resgatadas pelo Ibama





De acordo com os tratadores do instituto, as maritacas também apresentam sinais claros dos maus-tratos sofridos antes do resgate e, por conta das condições de saúde, ainda não há previsão de um retorno a natureza.





Mais animais foram resgatados

Segundo o Ibama ao iG, além das três maritacas, a fiscalização realizada na feira de Caxias ainda apreendeu dois canários-da-terra, um trinca-ferro, dois jabutis e um mico, todos vítimas de maus-tratos e do tráfico de animais silvestres, também enviados ao Instituto Vida Livre para tratamento.

Ibama Maritacas tiveram penas pintadas para serem vendidas como papagaios em feira de Duque de Caxias.





Na ação, três pessoas foram levadas para uma delegacia da Polícia Federal. A operação contou com a participação de 21 servidores do Ibama.

Segundo o órgão, só no Rio de Janeiro, no ano de 2025, o Ibama recebeu 7.409 animais apreendidos do comércio ilegal e, caso a população identifique polos de venda deste tipo, as denúncias podem ser realizadas através do número 0800 061 8080.