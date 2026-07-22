Reprodução/redes sociais Ônibus com trabalhadores rurais tomba e mata 2 mulheres em São Paulo

Duas trabalhadoras rurais morreram e ao menos 24 pessoas ficaram feridas após o ônibus em que viajavam tombar na manhã de terça-feira (21), em Águas da Prata, no interior de São Paulo. Oito vítimas foram socorridas em estado grave.

O grupo seguia para uma lavoura de cebolas em Poços de Caldas, cidade de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 6h30 (horário de Brasília), em um trecho de serra da Rodovia Deputado Januário Mantelli Neto (SP-215), próximo à divisa entre os dois estados.

As mulheres que morreram foram identificadas como Maria Eduarda Corrêa Ferreira, de 19 anos, moradora de Itobi, e Josefa Alexandre da Silva, de 59 anos, de Santa Cruz das Palmeiras. As duas morreram no local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o coletivo transportava 45 trabalhadores de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras e Itobi, municípios do interior paulista.

Motorista relatou falha nos freios

O motorista Valdeci Lourenço de Souza, de 49 anos, afirmou que percebeu uma falha nos freios quando iniciou a descida da serra. Ele disse ter direcionado o veículo contra a defensa metálica para impedir que o coletivo ganhasse velocidade e caísse em uma ribanceira.

O ônibus bateu contra a estrutura de proteção e tombou às margens da rodovia. O motorista declarou ainda que o veículo havia passado por uma revisão recentemente. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Águas da Prata e São João da Boa Vista, em São Paulo, além de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Cinco mulheres e dois homens deram entrada no pronto-socorro de Águas da Prata com ferimentos leves. Quatro pacientes já haviam recebido alta até a última atualização divulgada sobre o atendimento.

O resgate mobilizou equipes dos corpos de bombeiros de São Paulo e Minas Gerais, da Polícia Militar Rodoviária, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e ambulâncias municipais.

Dezesseis passageiros que não se feriram foram levados de volta às suas cidades em outro ônibus, disponibilizado pelo Sindicato Rural de Vargem Grande do Sul. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista.

Perícia vai apurar o acidente

A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A perícia deve esclarecer as condições do coletivo e o que provocou o tombamento.

O iG entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo para pedir informações sobre a investigação, as condições do trecho e o atendimento aos feridos. Não houve retorno até a publicação. O espaço permanece aberto.