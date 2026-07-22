EMBRAER/DIVULGAÇÃO C-390 Millennium e Barracuda-500M (B-500M)

A Embraer anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) para integrar um míssil de cruzeiro de longo alcance ao avião de transporte militar C-390 Millennium.

O anúncio foi feito em conjunto com uma empresa norte-americana de tecnologia de defesa, nesta terça-feira (21), durante o Farnborough International Airshow, no Reino Unido.

O projétil, um Barracuda-500M (B-500M), é desenvolvido pela Anduril. O míssil é produzido em escala e projetado para recompor de maneira rápida e ampliar os estoques de munições dos Estados Unidos e dos aliados americanos.

Segundo a Embraer, a colaboração tem como objetivo ampliar as capacidades operacionais do C-390. A integração fornece uma solução flexível e de rápida mobilização para operações militares modernas.

Além disso, a parceria reforça conceitos de combate ágil e atende aos requisitos operacionais das Forças Armadas dos Estados Unidos.

O C-390 Millennium é um avião militar capaz de executar diversas missões, como transporte de cargas e tropas, lançamento de equipamentos e pessoal, evacuação médica, busca e salvamento (SAR), combate a incêndios e missões humanitárias.

A aeronave ainda pode operar a partir de pistas temporárias ou não pavimentadas.

Outros pedidos

A Embraer também anunciou que uma companhia aérea do Japão encomendou duas aeronaves E175.

De acordo com a empresa brasileira, a encomenda já consta na carteira de pedidos da Embraer. A entrega dos aviões está programada para 2027 e 2028.

A empresa, a Fuji Dream Airlines (FDA), afirmou que a aquisição das novas aeronaves vai aumentar a capacidade da frota que atende todo o território japonês.

Atualmente, a FDA opera com uma frota de 15 aeronaves da Embraer, sendo duas do modelo E170 e outras 13 do modelo E175.

Ainda segundo a Embraer, as novas aeronaves E175 da FDA serão configuradas em um layout com 84 assentos. O modelo possui bom desempenho em operações de alta frequência e rotas mais curtas, conforme informou a montadora brasileira.

Ainda durante o Farnborough International Airshow, a c ompanhia aérea espanhola Binte também fez um pedido à Embraer.

A encomenda inclui cinco aeronaves E195-E2 e quatro direitos de compra.

De acordo com a Embraer, o modelo E195-E2 é o maior da família E-Jets E2 da montadora brasileira.

A frota de E2 da Binter apresenta uma configuração com capacidade para 132 passageiros, sendo um espaço mais amplo com configuração de assentos 2x2.

O interior é uma marca das viagens feitas pela linha premium da empresa espanhola. A companhia conecta as Ilhas Canárias a destinos em toda a Espanha e também para outros países.



