Governo de SP Trem da CPTM

As Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade deixam de pertencer oficialmente à CPTM nesta terça-feira (21), e passam a ser administradas pela concessionária Trivia Trens. A empresa agora é totalmente responsável pela operação, que inclui: a circulação dos trens; manutenção da infraestrutura; e atendimento aos passageiros, tanto nas três linhas, quanto no serviço Expresso Aeroporto.

A empresa deve tomar posse gradualmente, operando nos primeiros meses com acompanhamento da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; essa transferência deve ser concluída no mesmo mês em 2027.

A concessão tem um contrato no valor estimado de R$ 14,3 bilhões e duração de 25 anos. A concessionária já prevê melhorias para cada uma das linhas a partir de agosto.

O que muda

Com as linhas sob nova direção, diversas obras e melhorias estão previstas para os próximos anos, mas nenhuma mudança deve ser imediata; as áreas de integração, valores da passagem, os horários de operação e intervalos permanecem iguais. As primeiras alterações estão previstas para as próximas semanas, no mês de agosto, quando a concessionária pretende aumentar a oferta de viagens em 6% e começar um programa de renovação da infraestrutura das ferrovias, com ações como a substituição de trilhos, dormentes e brita ao longo da via.

Dentre as obras de destaque, a empresa pretende comprar novos trens e implantar o sistema europeu de sinalização ETCS, que teoricamente reduziria o espaço de intervalo entre um trem e outro. Além das melhorias, a Trivia Trens também prevê a expansão das três linhas: a Linha 13-Jade deve se estender até Bonsucesso, em Guarulhos (município na região metropolitana de São Paulo); a Linha 11-Coral até César de Souza, na cidade de Mogi das Cruzes; e a linha 12-Safira até Suzano, município a Zona Leste da capital.





Ainda dentro das melhorias previstas, a concessionária anunciou a reconstrução das estações Jundiapeba, Mogi das Cruzes, Estudantes e Itaquaquecetuba, além de ampliações nas estações Brás, Guaianases e Braz Cubas.

As linhas

A nova empresa assume um conjunto de linhas que transportam entre 900 mil e 1 milhão de passageiros diariamente, deslocando a população de diferentes cidades até regiões importantes da capital, com diversas interligações com outras linhas de trem e metrô.

A Linha 11-Coral abrange o trecho entre as estações Palmeiras-Barra Funda, na Zona Oeste da capital, e Estudantes, localizada na cidade de Mogi das Cruzes. Atualmente o trajeto é o mais movimentado entre as linhas de trem e o segundo mais extenso.

A Linha 12-Safira abrange a região do Brás, no centro da capital, até a estação Calmon Viana, no município de Poá, na Região Metropolitana de São Paulo.

Já a linha 13-Jade conta somente com três estações, sendo a menor de São Paulo; ela liga a estação Engenheiro Goulart, na Zona Leste, à estação Aeroporto–Guarulhos.

O Expresso Aeroporto é um trem direto que liga o centro de São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos, pelo mesmo valor padrão da passagem, que é de R$ 5,40.

