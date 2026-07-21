Reprodução/PCSP/Divulgação Líder religioso é preso suspeito de abusar de adolescente.

Um paciente de uma clínica de reabilitação foi morto a facadas após uma discussão com outro paciente. O caso aconteceu em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, no último domingo (19). O paciente foi preso em flagrante.

A clínica fica localizada no bairro Una. De acordo com as informações do boletim de ocorrência obtido pelo iG, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de agressão com arma branca por volta das 21h.

No local, testemunhas afirmaram que dois pacientes discutiram por causa da alimentação da clínica.

Durante a briga, um dos pacientes, um homem de 50 anos, pegou uma faca de cozinha e atingiu a vítima na lateral do corpo.

O interno ferido, um homem de 38 anos, chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A facada atingiu a região próxima ao coração, conforme consta no documento policial.

O suspeito pelo crime ainda deixou a clínica. Ele foi localizado pela polícia caminhando pela região próxima ao local da ocorrência. O homem foi abordado e preso.

Ainda segundo o boletim, o suspeito confessou o crime durante o depoimento. Ele afirmou que a discussão começou após o outro interno afirmar que queria sair da clínica para jantar e que não tinha intenção de matar.

O suspeito, de acordo com o b.o., já tem passagens pela polícia. Ele responde pelos crimes de roubo e uma tentativa de homicídio, também com uma faca.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. O homem foi preso em flagrante e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.



