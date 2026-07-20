Reprodução/redes sociais Gabriel Piccolo

O influenciador Gabriel Piccolo foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) a pagar R$ 30 mil em indenizações ao dono de uma imobiliária. A decisão foi publicada no início de julho e ainda cabe recurso.

Conhecido nas redes sociais como 'Menino da Lei', o jovem fez um vídeo em que estaciona o carro em uma guia rebaixada na frente do estabelecimento.

O dono da imobiliária pediu para que ele retirasse o veículo, por ser uma vaga particular, e assim começou a confusão.

No vídeo, Gabriel e o dono da imobiliária discutem. O influenciador afirma que a vaga é pública e que ele tem direito de estacionar no local. Ele afirma que a calçada rebaixada era irregular e denunciou a imobiliária ao público.

O vídeo viralizou nas redes sociais e o dono do estabelecimento denunciou o influenciador. O empresário pediu R$ 80 mil por danos morais. Em primeira instância, o TJ negou o pedido, com argumento de que a loja não foi identificada diretamente no vídeo.

Mesmo sem identificar o empresário e o estabelecimento, o jovem foi condenado após o dono da imobiliária recorrer em segunda instância.

Na decisão, a juíza entendeu que Gabriel extrapolou os “limites da liberdade de expressão” e que não teve “responsabilidade mínima” ao expor o caso.

Além disso, mesmo sem mencionar o nome da empresa ou o endereço, foi possível identificar o local pelos trechos exibidos no vídeo.

O iG busca contato com a defesa de Gabriel Piccolo. O espaço segue aberto.

Gabriel Piccolo

Conhecido como 'Menino da Lei', Gabriel Piccolo soma mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais.

O jovem é morador de Praia Grande, na Baixada Santista, que fica no Litoral Sul de São Paulo. Ele grava conteúdo e publica vídeos sobre leis. Mesmo assim, ele o influenciador não tem formação em direito.

No Instagram, há vídeos do jovem que somam milhões de visualizações, como um com mais de seis milhões.

Ele traz explicações sobre artigos e trechos de leis, abordando regras criminais, civis e trabalhistas.



