Divulgação/Governo de SP Sabesp inicia obra para aumentar abastecimento na Grande SP

A Sabesp iniciou uma obra para interligar a represa Billings, em São Bernardo do Campo, ao Sistema Alto Tietê. A proposta tem o objetivo de aumentar oferta de água para a Grande SP.



A estrutura vai permitir bombear 4 mil litros de água por segundo, do Rio Pequeno, na Billings, para a represa Taiaçupeba, em Suzano, que faz parte do Sistema Alto Tietê. A informação foi divulgada pelo Estado de São Paulo na tarde desta quarta-feira (21).

De acordo com o Estado, o sistema vai beneficiar cerca de 22 milhões de pessoas. O investimento da obra é de R$ 1,4 bilhão. A ação faz parte do Plano de Segurança Hídrica previsto no novo contrato da Sabe sp com o Governo de SP.

A represa Billings armazena mais água do que todas as represas do Sistema Cantareira juntas. A nova obra vai permitir que a água do Rio Pequeno possa alimentar dois sistemas, sendo um deles com conexão para o Alto Tietê. A água transferida do Rio Pequeno vai passar pelo processo completo de tratamento, no Sistema Alto Tietê ou no Sistema Rio Grande, antes de sua distribuição à população.

Segundo o diretor de Planejamento e Projetos de Engenharia da Sabesp, Marcel Costa Sanches, os investimentos fazem parte de ações para minimizar os impactos da irregularidade das chuvas.

“Atuamos em áreas com baixa disponibilidade hídrica natural, altamente urbanizadas e densamente povoadas, como a Região Metropolitana de São Paulo, com quase 22 milhões de habitantes. Enfrentamos atualmente uma situação climática e meteorológica com um regime irregular de chuva e, por isso, a Sabesp tem investido cada vez mais em alternativas para a robustez e flexibilidade dos nossos sistemas de abastecimento”, explica.

A Sabesp também pretende investir R$ 70 milhões até 2029 para melhorar a oferta de água e esgoto em todo o estado de São Paulo.

